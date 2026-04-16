Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a urcat la 2,8% în martie, de la 2,1% în februarie, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se menține pe primul loc în UE, cu o inflație anuală de 9%, mult peste media europeană, conform Agrepres.
În zona euro, inflația a crescut la 2,6%, iar prețurile la alimente, alcool și tutun au contribuit cu 0,45 puncte procentuale la această evoluție, după servicii și energie. Creșterea costurilor alimentare rămâne astfel unul dintre factorii constanți ai presiunii asupra bugetelor gospodăriilor.
Datele arată diferențe semnificative între statele membre. Cele mai scăzute rate ale inflației au fost în Danemarca, 1%, și în Cehia, Cipru și Suedia, toate cu 1,5%. La polul opus, după România, se află Croația, 4,6%, și Lituania, 4,4%.
În România, cifrele publicate anterior de Institutul Național de Statistică indică o rată anuală a inflației de 9,87% în martie, în creștere de la 9,31% în februarie.
Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, în timp ce serviciile au înregistrat un avans de 11,05%, iar produsele nealimentare de 10,89%.
Este a opta lună consecutivă în care inflația anuală rămâne peste pragul de 9%, după o perioadă de temperare treptată. De la începutul anului, inflația a ajuns la 2,3%, iar media ultimelor 12 luni se situează la 8,5%.
Reprezentanții INS precizează că, începând din 2026, în calculul indicelui prețurilor de consum au fost incluse și jocurile de noroc, iar în august 2025 a fost eliminată schema de plafonare a prețurilor la energie, elemente care influențează evoluția actuală a inflației.
Banca Națională a României estimează o inflație de 3,9% la finalul anului 2026 și de 2,7% la sfârșitul lui 2027. Pe termen scurt însă, banca centrală anticipează o creștere a inflației în perioada martie–iunie, pe fondul scumpirii combustibililor, influențată de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului și gazelor.
