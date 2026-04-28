Piața berii din România a înregistrat în 2025 o scădere semnificativă, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele două decenii, potrivit raportului anual publicat de Asociația Berarii României. Consumul total s-a situat la 14,4 milioane de hectolitri, în scădere cu 4% față de anul anterior, confirmând un trend descendent început în ultimii ani.

După o relativă stabilizare în 2024, când piața atinsese aproximativ 15 milioane de hectolitri, datele din 2025 indică o contracție structurală, nu doar o fluctuație temporară. În ultimii patru ani, sectorul a pierdut aproximativ 15% din volum.

Datele din raport conturează un moment critic pentru industria berii din România, care, deși rămâne un sector major pentru economie, se confruntă cu presiuni fiscale, schimbări de consum și o competiție tot mai mare din importuri.

Reprezentanții industriei avertizează că, fără măsuri de stabilizare, trendul descendent ar putea continua, cu impact direct asupra producției locale, locurilor de muncă și contribuțiilor bugetare.

Accizele crescute, principalul factor de presiune

Unul dintre factorii determinanți ai acestei scăderi este creșterea accelerată a accizelor. Din 2022 până în prezent, acciza la bere a fost majorată cu 55%, inclusiv printr-o creștere de 26,2% aplicată începând cu 2025, peste nivelul prevăzut inițial în calendarul fiscal.

- articolul continuă mai jos -

„Piața berii a scăzut la 14,4 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani. Nu vorbim despre o fluctuație, ci despre un trend care s-a accelerat anul trecut”, a declarat într-o conferință de presă, Boris Miloushev, președintele asociației.

Acesta a subliniat că sectorul berii rămâne unul dintre cei mai importanți contributori la economia locală: peste 95% din berea consumată în România este produsă intern, iar industria susține direct și indirect peste 57.800 de locuri de muncă.

Impact economic în lanț: producție în exces și creșterea importurilor

Scăderea consumului a generat efecte în lanț în industrie. Printre acestea se numără un excedent de producție estimat la aproximativ 30%, creșterea importurilor cu 35% și diminuarea contribuțiilor la bugetul de stat, care au coborât la circa 325 milioane de euro în 2025.

„Creșterea accelerată a taxării a generat un efect de bumerang: prețuri mai mari, consum mai mic și contribuții reduse la bugetul de stat. Nu este firesc să devină mai rentabil să aduci berea din afara țării decât să o produci local”, a explicat Constantin Bratu, directorul general al asociației.

Consumul în HoReCa a scăzut la 9%

Declinul pieței se reflectă și în ocuparea forței de muncă. Numărul total de locuri de muncă generate de sector a scăzut de la 60.000 în 2024 la 57.800 în 2025. Industria berii are un efect multiplicator important: cele aproximativ 5.500 de locuri de muncă din producție susțin alte mii în HoReCa, comerț, agricultură și lanțul de aprovizionare.

În paralel, consumul în HoReCa a coborât de la 10% la 9%, semn că o parte dintre consumatori se orientează către consumul acasă.

România are 88 de fabrici de bere, dintre care 76 sunt microberării

În cei 21 de ani de activitate, membrii asociației – inclusiv mari producători precum Ursus Breweries, Heineken Romania sau Bergenbier, dar și microberării locale – au investit aproximativ 2,2 miliarde de euro în modernizare, capacități de producție și sustenabilitate.

Industria berii are o prezență extinsă la nivel național, cu 88 de fabrici, dintre care 76 sunt microberării, în 75% dintre județele țării. De asemenea, aproximativ 80% din materiile prime utilizate provin din agricultură locală, ceea ce face din acest sector un partener important pentru fermieri.

72% dintre români asociază berea cu socializarea

În ciuda scăderii volumelor, berea rămâne una dintre băuturile preferate pentru socializare: 72% dintre consumatori o asociază cu întâlnirile cu prietenii. Segmentul dominant rămâne cel de lager, cu 92% din piață.

În schimb, berea fără alcool continuă să crească, avansând cu 10% în 2025 și ajungând la o cotă de aproximativ 7%.

La nivel de ambalaje, piața este relativ echilibrată între sticlă, doză și PET, fiecare cu ponderi între 31% și 33%. Doza a înregistrat cea mai mare creștere, de 8%, în timp ce ambalajele reutilizabile din sticlă au rămas stabile, la aproximativ 15% din piață.