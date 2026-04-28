Primele cireșe din acest sezon au ajuns în Piața Cibin, însă prețul este pe măsură: 180 de lei pentru un kilogram. Fructele sunt aduse din Spania și se vând rapid, în ciuda costului ridicat, potrivit Turnul Sfatului.

Primele cireșe disponibile în piață sunt de import, iar oferta este încă limitată, specific începutului de sezon. Marți dimineață, într-una dintre piețe, doar o singură comerciantă avea cireșe la vânzare, după ce adusese cu o zi înainte aproximativ 15 kilograme, care aproape s-au epuizat.

„Sunt din Spania. Așa sunt la început, mai scumpe. Am adus ieri 15 kilograme și aproape s-au cumpărat toate. Au luat pofticioșii. Urmează să mai aduc altele”, a spus vânzătoarea.

Prețuri mari la început de sezon

Prețul de 180 de lei/kg reflectă debutul sezonului, când oferta este redusă, iar fructele provin din import. În această perioadă, costurile de transport și disponibilitatea limitată influențează direct prețurile, care sunt semnificativ mai mari decât în plin sezon. Chiar și în aceste condiții, există cumpărători dispuși să plătească pentru primele fructe apărute pe piață, iar cantitățile disponibile se epuizează rapid.

Căpșuni din Grecia, mai accesibile

În paralel, în piețe au apărut și căpșunile, aduse din Grecia, care sunt mult mai accesibile ca preț. Acestea se vând cu aproximativ 22 de lei/kg, dar pot fi cumpărate și la caserolă, cu 15 lei, fiind o alternativă mai ieftină pentru cumpărători în această perioadă.

Cât costă căpșunile în piețele din București

În piețele din București, prețurile căpșunilor diferă vizibil în funcție de proveniență și de cantitățile disponibile la început de sezon. Cele mai accesibile, în general de import, se vând și cu 12 lei/kg, iar în aceste puncte de vânzare se formează rapid cozi. Prețul mediu se situează în jurul valorii de 15 lei/kg, însă diferențele apar clar atunci când vorbim despre produsele autohtone.

Căpșunile românești au început să apară timid în piețe, dar oferta este încă limitată, ceea ce menține prețul mai ridicat, în jur de 25 lei/kg, similar cu cel din aceeași perioadă a anului trecut. În aceste condiții, majoritatea cumpărătorilor aleg variantele mai ieftine, chiar dacă sunt din import, iar cele mai aglomerate rămân tarabele cu fructe aduse din Grecia și Turcia, unde prețul cântărește decisiv în alegerea finală.