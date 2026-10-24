O fermă ecologică din Spania oferă cazare gratuită într-o casă cu piscină. Ce trebuie să facă voluntarii în schimb

24 oct. 2026, Călătorii Culinare
O fermă ecologică din Spania oferă cazare gratuită într-o casă cu piscină. Ce trebuie să facă voluntarii în schimb
FOTO: Dreamstime/Elena Elisseeva
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Cum arată cazarea oferită de ferma din Spania
  2. Ce animale trebuie să îngrijească voluntarii
  3. Cine poate participa la proiectul de permacultură

O fermă ecologică din apropierea Madridului oferă cazare gratuită și acces la piscină persoanelor dispuse să contribuie zilnic la activitățile gospodăriei. În schimbul locuinței și al alimentelor vegetariene, voluntarii trebuie să muncească între trei și patru ore pe zi și să participe la îngrijirea grădinii, a animalelor și a proprietății, relatează Libertatea.

Ferma ARREA, situată în regiunea Alcarria madrileña, la aproximativ 60 de kilometri de Madrid, este un proiect care promovează permacultura, utilizarea energiilor curate și un stil de viață bazat pe reducerea consumului. Inițiativa a fost lansată de fondatorul său, Fredi, în apropierea râului Tajuña, relatează publicația spaniolă El Español.

Cum arată cazarea oferită de ferma din Spania

Persoanele selectate pot locui gratuit într-o cabană de 24 de metri pătrați, amplasată la aproximativ 100 de metri de casa proprietarului. Spațiul este dotat cu paturi suprapuse, bucătărie echipată cu frigider, rezervor de apă potabilă, sobă pe lemne și lampă solară pentru iluminat pe timpul nopții.

Proprietatea dispune și de baie, piscină și o grădină ecologică în care sunt cultivate legume. Voluntarilor li se pun la dispoziție alimente vegetariene pentru a-și pregăti mesele, în schimbul contribuției lor la activitățile zilnice ale fermei.

Programul presupune între trei și patru ore de muncă pe zi. Printre sarcini se numără îngrijirea grădinii, hrănirea animalelor, transportul lemnelor de foc și întreținerea proprietății.

Ce animale trebuie să îngrijească voluntarii

La fermă trăiesc doi câini, dintre care unul este un mastiff de talie mare, doi măgari, América și Pedrito, precum și găini. Proprietatea include și stupi de albine, astfel că îngrijirea animalelor face parte din rutina zilnică.

Respectul față de animale și atenția acordată bunăstării lor sunt condiții obligatorii pentru persoanele care vor să participe la proiect.

Activitățile includ și recoltarea legumelor proaspete, curățenia în spațiile comune și participarea la întâlniri periodice în care sunt stabilite sarcinile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului.

Cine poate participa la proiectul de permacultură

Ferma caută persoane dispuse să se adapteze unui stil de viață simplu, să lucreze în echipă și să se implice în activitățile gospodăriei. Candidații trebuie să știe să folosească unelte de bază pentru munca agricolă și să fie pregătiți pentru sarcini fizice desfășurate în aer liber.

Șederea minimă este de o lună, pentru a permite voluntarilor să se integreze în comunitate și să contribuie constant la funcționarea fermei.

Amplasarea proprietății, înconjurată de păduri de stejari și migdali, oferă și posibilitatea de a descoperi tehnici de agricultură ecologică și principii ale permaculturii.

Deși ferma se află într-o zonă rurală, accesul către capitala Spaniei este posibil cu transportul public. O stație de autobuz situată la aproximativ 1,5 kilometri de proprietate asigură legătura cu Madridul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Călătorii Culinare
24 oct.
REPORTAJ VIDEO | Am descoperit „Veneția Portugaliei”: canale pitorești, bărci tradiționale și o piață de pește care merită vizitată / Cât costă peștele într-un oraș de pe malul Atlanticului
REPORTAJ VIDEO | Am descoperit „Veneția Portugaliei”: canale pitorești, bărci tradiționale și o piață de pește care merită vizitată / Cât costă peștele într-un oraș de pe malul Atlanticului
Video
23 oct.
VIDEO | Gogoșele din lapte praf, murături de mango și gusturile indiene mai puțin cunoscute / Francesca Barbacariu, Mumbai: „Sunt foarte jucăuși la a amesteca condimentele”
VIDEO | Gogoșele din lapte praf, murături de mango și gusturile indiene mai puțin cunoscute / Francesca Barbacariu, Mumbai: „Sunt foarte jucăuși la a amesteca condimentele”
Video
22 oct.
VIDEO | Cât costă o masă la un restaurant indian din București? Francesca Barbacariu, Mumbai: „În jur de 100 de lei ar fi suficient” / Ce preparate să comanzi dacă încerci pentru prima dată bucătăria indiană
VIDEO | Cât costă o masă la un restaurant indian din București? Francesca Barbacariu, Mumbai: „În jur de 100 de lei ar fi suficient” / Ce preparate să comanzi dacă încerci pentru prima dată bucătăria indiană
Călătorii Culinare
22 oct.
FOTO-VIDEO | Orezul integral și cel alb sunt de fapt aceeași plantă, prelucrată diferit. Despre cum ajunge orezul pe masă și multe alte explicații date de custodele Muzeului Orezului din Delta Ebrului
FOTO-VIDEO | Orezul integral și cel alb sunt de fapt aceeași plantă, prelucrată diferit. Despre cum ajunge orezul pe masă și multe alte explicații date de custodele Muzeului Orezului din Delta Ebrului
Călătorii Culinare
21 oct.
E posibil să iei o brutărie cu doar 100 de euro pe lună? Într-o localitate din Spania primărița caută pe cineva pentru a redeschide singura afacere de profil din sat
E posibil să iei o brutărie cu doar 100 de euro pe lună? Într-o localitate din Spania primărița caută pe cineva pentru a redeschide singura afacere de profil din sat
Recomandări
Mediafax
Meniu accesibil la un restaurant Michelin la mai puțin de 40 de euro. Unde este situat?
G4Media
O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
Economedia
Analiză | Cât investește statul în noile stadioane din România: zeci de proiecte, arene de sute de milioane de euro și stadiul lucrărilor
Mediafax Italia
„Papanași sau babà?” Duelul dulce lansat de un italian îndrăgostit de România
Mediafax Spania
Produsul perfect pentru cină sau ca aperitiv. Costă MAI PUȚIN de 3 euro...
CSID
Care e cel mai bun ceai pentru sănătatea inimii. „Licoarea” asociată cu un risc mai mic de boli cardiovasculare
CSID
Nea Popa din „La Bloc”, dezvăluiri dureroase despre sănătate! Tudorel Filimon a renunțat la spectacole și doarme cu mască: „Fac injecții în ochi

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale