O fermă ecologică din apropierea Madridului oferă cazare gratuită și acces la piscină persoanelor dispuse să contribuie zilnic la activitățile gospodăriei. În schimbul locuinței și al alimentelor vegetariene, voluntarii trebuie să muncească între trei și patru ore pe zi și să participe la îngrijirea grădinii, a animalelor și a proprietății, relatează Libertatea.

Ferma ARREA, situată în regiunea Alcarria madrileña, la aproximativ 60 de kilometri de Madrid, este un proiect care promovează permacultura, utilizarea energiilor curate și un stil de viață bazat pe reducerea consumului. Inițiativa a fost lansată de fondatorul său, Fredi, în apropierea râului Tajuña, relatează publicația spaniolă El Español.

Cum arată cazarea oferită de ferma din Spania

Persoanele selectate pot locui gratuit într-o cabană de 24 de metri pătrați, amplasată la aproximativ 100 de metri de casa proprietarului. Spațiul este dotat cu paturi suprapuse, bucătărie echipată cu frigider, rezervor de apă potabilă, sobă pe lemne și lampă solară pentru iluminat pe timpul nopții.

Proprietatea dispune și de baie, piscină și o grădină ecologică în care sunt cultivate legume. Voluntarilor li se pun la dispoziție alimente vegetariene pentru a-și pregăti mesele, în schimbul contribuției lor la activitățile zilnice ale fermei.

Programul presupune între trei și patru ore de muncă pe zi. Printre sarcini se numără îngrijirea grădinii, hrănirea animalelor, transportul lemnelor de foc și întreținerea proprietății.

Ce animale trebuie să îngrijească voluntarii

La fermă trăiesc doi câini, dintre care unul este un mastiff de talie mare, doi măgari, América și Pedrito, precum și găini. Proprietatea include și stupi de albine, astfel că îngrijirea animalelor face parte din rutina zilnică.

Respectul față de animale și atenția acordată bunăstării lor sunt condiții obligatorii pentru persoanele care vor să participe la proiect.

Activitățile includ și recoltarea legumelor proaspete, curățenia în spațiile comune și participarea la întâlniri periodice în care sunt stabilite sarcinile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului.

Cine poate participa la proiectul de permacultură

Ferma caută persoane dispuse să se adapteze unui stil de viață simplu, să lucreze în echipă și să se implice în activitățile gospodăriei. Candidații trebuie să știe să folosească unelte de bază pentru munca agricolă și să fie pregătiți pentru sarcini fizice desfășurate în aer liber.

Șederea minimă este de o lună, pentru a permite voluntarilor să se integreze în comunitate și să contribuie constant la funcționarea fermei.

Amplasarea proprietății, înconjurată de păduri de stejari și migdali, oferă și posibilitatea de a descoperi tehnici de agricultură ecologică și principii ale permaculturii.

Deși ferma se află într-o zonă rurală, accesul către capitala Spaniei este posibil cu transportul public. O stație de autobuz situată la aproximativ 1,5 kilometri de proprietate asigură legătura cu Madridul.