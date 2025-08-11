Vinete umplute cu carne, gătite la cuptor, moi în interior și crocante în exterior, delicioase, savuroase. Compoziția poate fi preponderent din carne și orez, dar se practică și versiuni vegetariene, cu brânzeturi amestecate chiar cu miezul de la vinete. Sau chiar cu miez de pâine, roșii, măsline, ton, pe modelul ardeilor umpluți în stil napoletan.

E suficient să scobim miezul vinetelor și să adăugăm în ele compoziția de carne cu orez, asemănătoare, dar nu identică, celei pentru sarmale sau ardei umpluți tradiționali. Dar la care adăugăm și pulpa vinetelor și un strop de parmezan, care rotunjește mereu gustul oricărei compoziții sărate. În funcție de inspirație și resurse, orezul se poate înlocui și cu cușcuș, paste format foarte mic, pesmet sau miez de pâine sau chiar cartofi.

Ingrediente pentru 4 porții de vinete umplute cu carne

2 vinete mari, sau mai multe mai mici

400 g carne tocată, ideal mix carne de porc și carne de vită

100 g orez

1 ou

30 g parmezan ras

pătrunjel

ulei de măsline

pesmet

sare, piper

Procedeu

Pregătirea vinetelor

Spălăm bine vinetele, le ștergem și le tăiem capetele de care sunt prinse cozile. Le tăiem în jumătate pe lung și, cu o linguriță, scobim pulpa. Le presărăm cu puțină sare, atât în interior cât și în exterior, apoi le întoarcețim cu fața în jos. Le lăsăm așa circa 30 de minute pentru a elimina mult din lichidul amar.

Pregătirea umpluturii cu carne