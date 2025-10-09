VIDEO | Târg de ciuperci de toamnă și expoziție cu categorii de ciuperci comestibile, otrăvitoare și mortale, plus alte minunății de sezon într-un mic orășel de munte din Pirinei/ Cum atrag satele de munte turiști folosind roadele pământului

Satele de munte din Pirinei profită în lunile de toamnă de bogăția de ciuperci din pădure și organizează evenimente locale, festivități și târguri pentru a atrage turiștii cu ajutorul micilor tentații de toamnă. Am fost la un târg dintr-un astfel de mic orășel, unde am vizionat toate tipurile de ciuperci, comestibile, necomestibile și mortale, cu toate explicațiile științifice.

În La Pobla de Llilet , în zona spaniolă a Munților Pirinei, târgul de toamnă cu ciuperci atrage turiștii din zonă și chiar din zone mai îndepărtate pentru a cumpăra minunatele produse, proaspete, abia culese din pădure sau a degusta preparate pe bază de ciuperci. Căci în pădurile din jur ciupercile cresc la tot pasul, iar pensiunile și hotelurile din zonă îndeamnă vizitatorii să plece la pas, cu coșulețul pe braț și un îndrumător alături și să aleagă ciupercile crescute direct pe pământul jilav.

Expoziția de ciuperci – otrăvitoare sau comestibile

Pentru a conștientiva vizitatorii asupra riscului de a consuma ciupercile nepotrivite, organizatorii au realizat și o expoziție de ciuperci, marcând cu buline colorate fiecare soi și diferențiindu-le în ciuperci comestibile, otrăvitoare, toxic-mortale sau neutre. Ultimele se pot mânca, dar gustul și beneficiile nutritive sunt nule.

Copiii stăteau la coadă să vadă ciupercile colorate și nu mică le era mirarea când vedeau că cele mai frumoase sunt otrăvitoare și nu pot fi nici atinse, nici mâncate. Iar cele mai mici și mai (aparent nesemnificative) ciuperci erau cele mai periculoase.

Interesant este că există și soiuri de ciuperci extrem de asemănătoare care merg de la foarte otrăvitoare până la foarte comestibile. O mică eroare însă poate fi fatală.

Produse, preparate și conserve din ciuperci

Micii producători din zonă profită de astfel de târguri pentru a comercializa conserve din ciuperci, de pildă pateuri sau creme tartinabile, preparate din diferite soiuri de ciuperci foarte căutate în această perioadă, precum gălbiori sau trompetele morții.

Restaurantele din zonă se întrec și ele în a oferi preparate pe bază de delicioase ciuperci. De la sosuri de tocănițe până la garnituri, adăugarea lor în orezuri sau paste.

Tradiții locale

Și pentru că un astfel de târg nu este complet și fără muzică locală ori tradiții pe care oamenii le așteapt, castellerii și-au dovedit măiestria. Ce sunt castellerii? Grupuri acrobatice care realizează adevărate piramide umane, în care cățărătorii se urcă pe umerii celor de la bază, mergând până la a pune în vârful piramidei un copilaș. Totul se desfășoară pe acorduri de sardane, muzică folclorică tradițional catalană.