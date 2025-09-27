Asocierea dintre cafea și biscuiți nu este o știință exactă, ci mai degrabă o experiență personală, bazată pe preferințe și deschidere către explorare, a explicat Stelian Calagiu, Coffee Ambassador, într-un interviu acordat pentru G4Food.

„În primul rând, este foarte important de știut că gustul este subiectiv și fiecare poate face acest food pairing cu tot ce înseamnă biscuiți foarte diferit. Însă recomandarea mea este întotdeauna să mergeți pe varietăți care vă bucură și care vă spun ceva atunci când degustați o cafea”, a precizat Calagiu.

El a subliniat că anumite combinații pun în valoare mai bine atât cafeaua, cât și biscuiții. „V-aș recomanda să mergeți întotdeauna pe cantuccini cu tot ce înseamnă sortimente de cafea din Etiopia sau Columbia, să mergeți pe variantele de amaretti cu tot ce înseamnă inspirațiune italiană, cafele foarte intense”, a adăugat sursa citată.

Potrivit Coffee Ambassador-ului, biscuiții cantuccini au un rol aparte, fiind ideali pentru cafelele cu lapte sau pentru extracțiile mai lungi, unde „poți face sinergia între biscuite și cafeaua propriu-zisă, care te va transporta într-o altă lume, într-o lume a explorării unde gusturile se îmbină perfect și unde varietatea ta și subiectivitatea ta poate construi un puzzle în materie de gust”.

Alte reguli de bază țin de tipologia biscuiților și de profilul cafelei: „Biscuiții cu ciocolată se potrivesc foarte bine cu cafeaua cu lapte, iar biscuiții cu fistic nu se potrivesc absolut deloc cu cafeaua cu lapte sau cu cafeaua foarte acră. E de preferat o cafea medie sau de un profil de prăjire mediu. Spre exemplu, puteți combina cu un sortiment predominant cu note de caramel”, a explicat Stelian Calagiu.

În final, specialistul a accentuat importanța ritualului în degustarea cafelei și în descoperirea pairing-urilor ideale: „Degustați-o cu atenție, faceți din asta un ritual, pentru că este un ritual de degustare”.

Stelian Calagiu este Coffee Ambassador Nespresso, unul dintre brandurile de top pe piața capsulelor de cafea. În România, activează și alți jucători importanți precum Lavazza, Illy sau Jacobs.