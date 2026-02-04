Când avem nevoie de un snack sau o masă pregătită rapid, foietajele și foile de aluat gata preparate sunt ideale. Le putem combina cu diverse umpluturi sau sosuri, le putem coace în varii feluri, se fac ușor și nu necesită multă pricepere într-ale gătitului.

Pentru aceste sărățele cu brânză ai nevoie doar de trei ingrediente și un cuptor încins. În jumătate de oră sunt gata și dispar în câteva secunde de pe farfurie.

Ingrediente pentru sărățele cu brânză

O foaie de aluat foietaj (din cea de la frigiderul din supermarket)

100 de g de brânză cremă

100-150 de g de brânză sărată rasă.

Preparare

Se preîncălzește cuptorul la 200 de grade C (sau conform recomandării de pe pachetul de foietaj).

Se pune foaia de aluat foietaj pe o hârtie de copt.

Se unge jumătate cu cremă de brânză. Se presară brânza rasă deasupra, pe aceeași jumătate.

Se îndoaie jumătatea neumplută peste cea cu brânză.

Se taie fâșii de lățimea unui deget. Se pot lăsa așa sau se răsucesc, să aibă forma unei spirale.

Se așează în tavă pe hârtie de copt. Pentru o culoare frumoasă se ung cu un ou bătut.

Se pun în cuptorul încins pentru 20 de minute sau conform indicațiilor de pe ambalajul aluatului.

Când au o culoare frumoasă, rumenită se scot și se servesc.

Poftă bună!