Cu ochii pe farfuriile gourmet care circulă pe ecranele televizoarelor (variate de risotto și orezuri sofisticate), n-ar trebui să uităm de pilaful tradițional, pe care îl făcea bunica atunci când lichida vreo găină. Ieșea și-o supă/ciorbă și-o fripturică sau tocăniță și un pilaf. Cu grăsime sănătoasă și gust … mamă, mamă, să tot mănânci. Așa că am făcut și eu un pilaf tradițional, din bucăți de găină, pe care l-am „înnobilat” cu niște ardei copt pus la final, în stil risotto.

Ingrediente pentru pilaf tradițional

Orez cu bob rotund

Supă de pui/găină/legume

Ulei de măsline extravirgin

Ceapă, usturoi

Sare, piper.

Preparare pilaf cu pui și ardei copt

Începem cu pregătirile preliminare: prepararea supei și coacerea ardeilor. Se coc ardeii, se curăță de coajă și semințe, se taie fâșii. Se pune puiul sau găina la fiert în apă cu sare și piper. Eu am pus cam jumătate de găină mică în 5 l de apă, împreună cu 2 morcovi, 1 păstârnac, jumătate de țelină mică, 2 fire de apio, o ceapă, un dovlecel. Am fiert în oala sub presiune o oră, pe aragaz fierbeți la foc mic până e carnea fragedă. Dacă vreți doar supă de legume pentru varianta veggi, puneți cât mai multe și variate. Am curățat și tocat o ceapă și 2 căței de usturoi. I-am călit în 3 linguri de ulei de măsline extravirgin până s-a înmuiat ceapa. Apoi am pus peste, pentru câteva minute, orezul. Să se călească puțin. Eu am pus o cană de orez și patru de supă pentru că vroiam să fie mai lichid. Raportul e de 1 parte orez la 3-4 de supă. Punem toată supa o dată peste orez. Adăugăm și sare și piper. Și condimente daca doriți: rozmarin, cimbru, oregano etc. Pentru un filaf ca la bunica mai degrabă punem la final mărar sau pătrunjel proaspăt. Lăsăm să fiarbp 15-18 minute să fie orzul fiert. Între timp scoatem carnea din restul de supă și o alegem de pe oase, o rupem sau tăiem în fâșii mici, bucățele. Când orezul e gata îi adăugăm carnea, fâșiile de ardei copt, mărar sau pătrunjel tocat mărunt. Iar dacă vrem să fie mai cremos și un cub-două de unt. Din nou, nu va fi pilaf tradițional cu unt, dar e gustos.

Varianta vegetariană

Dacă doriți un preparat veggie, faceți supa doar din legume și evident la final puneți doar ardei copți, nu și carne.

Servire

Se poate consuma ca atare, cu o salată sau murături, dar e bun și de garnitură la friptură. În acest caz nu mai puneți și carne în pilaf.

Poftă bună!