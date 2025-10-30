VIDEO | Rețetele Juanitei | Fasole verde cu sos de roșii și usturoi, un preparat foarte simplu, dar în același timp și extrem de versatil/ Poate fi gătit vegan sau cu carne, cu variate condimente

Unul dintre cele mai simple și mai gustoase feluri de mâncare din bucătăria romanească este tocănița de fasole verde cu sos de roșii și usturoi, scăzută pe aragaz sau în cuptor, cu sau fără carne. Ca orice mâncărică de legume se prepară foarte ușor și este extrem de sănătoasă, plină de gust și de proteine.

Ingrediente

1 kg de fasole verde proaspătă, fină sau păstaie lată, important este să fie fragedă și fără ațe

1-2 cepe

3-4 căței de usturoi

2-3 linguri de ulei de măsline extra virgin

100 de g de bulion de roșii

1 ardei roșu

1 linguriță de boia dulce sau de pastă de ardei

Sare, piper

Pătrunjel verde sau uscat.

Prepararea mâncării de fasole verde cu sos de roșii și usturoi

Se spală și se curăță fasolea de capete. Este important când o cumperi să rupi capătul unei păstăi să te asiguri că nu e uscată, cojoasă sau cu ațe. La fel când o cureți, cele care nu sunt fragede trebuie aruncate. Se taie sau se rupe în bucăți de dimensiunea unei îmbucături.

Se curăță, spală și se toată ceapa și usturoiul mărunt. La fel și ardeiul, îl curățăm de semințe și îl tocăm. Se călesc legumele în ulei până se înmoaie.

Între timp se fierbe fasole (10 min în oala sub presiune sau până e al dente – o încercăm cu furculița – pe aragaz). Să nu fie fiartă complet să-și păstreze forma și textura.

Punem fasolea peste legumele călite, adăugăm și restul ingredientelor (mai puțin pătrunjelul) și asezonăm cu sare și piper. Dăm câteva clocote mâncării, adăugăm și pătrunjelul și stingem focul.

Varianta cu carne

Putem găti carnea separat și să o servim împreună cu fasolea ca garnitură sau o putem pune la fiert împreună cu legumele de la începutul preparării. Eventual se începe cu carnea pusă în ulei și sigilată pe toate părțile, apoi adăugând legumele și continuând ca în rețeta vegană.

Servirea

Se pune tocănița pe farfurie și se servește cu puțină smântână sau iaurt, o salată alături, orez, cartofi etc. Sau poate fi o garnitură pentru carne, pește.

Poftă bună!