Am cumpărat un pachet de paste în formă de inimioară pentru Valentine’s Day și mă gândesc să le împart în două pentru a le combina cu două feluri de sosuri: unul simplu de roșii, plus ceva piper și busuioc și al doilea, alb, cu mai maulte tipuri de brânză. Pastele sunt colorate în roșu, cu suc de roșii și colorant din alge roșii și sunt curioasă cum arată în aceste combinații.

Am fiert pastele cu sare și între timp am facut și sosurile, în același timp.

Sos roșu pentru paste

Pune la fiert sos de roșii din conservă (bulion sau roșii tăiate) și ai grijă să nu se ardă. Când începe să fiarbă, adaugă-i smântână de gătit, câte puțin, amestecând continuu, până capătă o textură cremoasă. Pune piper proaspăt măcinat, cât îți place, dar ține cont că acest ingredient adaugă multă savoare preparatului. În ultimele minute, dacă vrei, pune și măsline negre și lasă-le puțin la fiert, iar înainte de a stinge focul adăugă busuioc proaspăt sau uscat.

Sos alb de brânză

Topim unt într-o tigaie, la foc mediu, cu grijă să nu se ardă. Adăugăm făină și amestecăm timp de 1-2 minute. Turnăm lapte și amestecăm să nu ne apară cocoloașe.

Adăugăm treptat brânza rasă (puteți combina mai mute tipuri), omogenizând până când se topește complet și se încorporează în sos.

Montarea pastelor

Cu o lingură cu găuri le punem în sos. Mai fierbem 1-2 minute și gata. Dacă vi se pare că sosul este prea gros mai adăugați puțin din apa în care au fiert pastele.

Happy Valentine’s Day!