În perioada asta sunt „mâna a doua” la gătit, pentru că am un picior rupt și pot doar țopăi prin bucătărie și da indicații. Soțul prepară și eu filmez. Ce viață! De obicei e invers.

Așa că am ales un preparat din cartofi puși la cuptor, ușor de făcut, chiar și când n-ai habar de bucătărie. Pot fi consumați ca atare, merg și ca garnitură, se pot reîncălzi și sunt foarte buni.

Ingrediente pentru cartofii cu parmezan

4 cartofi (sau mai mulți că se mănâncă)

100 de g de parmezan (sau cât vă lasă sufletul și colesterolul)

Ulei de măsline extravirgin

Sare, piper, usturoi uscat sau proaspăt, boia dulce sau iute.

Preparare

Se spală cartofii bine, se usucă și se taie în jumătăți lungi.

Se unge o tavă cu ulei și se presară parmezan.

Se pun cartofii cu coaja în sus. Se mai presară un rând de parmezan.

Se condimentează cu sare, piper, usturoi pisat sau uscat și boia dulce sau iute.

Se pune tava în cuptorul preîncins la 200 de g pentru 40 de minute (sau mai mult, pentru cantitate mai mare).

Se servesc calzi. Sunt crocanți la exterior și pufoși în interior, ca orice cartof copt.

Poftă bună!