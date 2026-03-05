VIDEO | Rețetele Juanitei | Cartofi cu parmezan, la tavă/ Se prepară cât ai bate din palme, chiar și dacă n-ai habar de gătit

05 mart. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food

În perioada asta sunt „mâna a doua” la gătit, pentru că am un picior rupt și pot doar țopăi prin bucătărie și da indicații. Soțul prepară și eu filmez. Ce viață! De obicei e invers.

Așa că am ales un preparat din cartofi puși la cuptor, ușor de făcut, chiar și când n-ai habar de bucătărie. Pot fi consumați ca atare, merg și ca garnitură, se pot reîncălzi și sunt foarte buni.

Ingrediente pentru cartofii cu parmezan

  • 4 cartofi (sau mai mulți că se mănâncă)
  • 100 de g de parmezan (sau cât vă lasă sufletul și colesterolul)
  • Ulei de măsline extravirgin
  • Sare, piper, usturoi uscat sau proaspăt, boia dulce sau iute.

Preparare

  • Se spală cartofii bine, se usucă și se taie în jumătăți lungi.
  • Se unge o tavă cu ulei și se presară parmezan.
  • Se pun cartofii cu coaja în sus. Se mai presară un rând de parmezan.
  • Se condimentează cu sare, piper, usturoi pisat sau uscat și boia dulce sau iute.
  • Se pune tava în cuptorul preîncins la 200 de g pentru 40 de minute (sau mai mult, pentru cantitate mai mare).

Se servesc calzi. Sunt crocanți la exterior și pufoși în interior, ca orice cartof copt.

Poftă bună!

