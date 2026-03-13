Călătorii care pleacă de pe aeroporturile din București au, de acum, reguli noi la controlul de securitate. Limita pentru lichidele transportate în bagajul de mână a fost ridicată până la 2 litri, ceea ce înseamnă că pasagerii nu mai sunt obligați să renunțe la sticlele de apă sau la alte produse lichide înainte de îmbarcare, conform Observator News.

Schimbarea se aplică atât pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, cât și pe Aeroportul Aurel Vlaicu din Băneasa. Practic, călătorii pot trece de controlul de securitate cu lichide, aerosoli sau geluri în cantități mai mari decât limita de 100 ml, care era valabilă până acum.

Astfel, în bagajul de mână pot fi transportate cosmetice voluminoase, deodorante de 200 ml sau sticle de apă de un litru. În unele situații, pasagerii pot avea asupra lor chiar și până la 2 litri de lichide.

Pasagerii pot trece de controlul de securitate cu sticle de apă de 500 ml, 1 litru sau chiar 2 litri, fără să mai fie obligați să le arunce înainte de verificare.

Bagajele, scanate acum cu echipamente de ultimă generație

Relaxarea regulilor a fost posibilă după instalarea unor scanere de ultimă generație care pot analiza conținutul bagajelor în imagini tridimensionale. Pe Aeroportul Internațional Henri Coandă au fost instalate 13 astfel de echipamente, iar pe Aeroportul Băneasa unul.

Noile dispozitive permit identificarea explozibililor lichizi, ceea ce face posibilă ridicarea restricțiilor privind cantitatea de lichide transportate de pasageri.

Valoarea unui singur scanner este estimată la câteva sute de mii de euro. Investiția totală pentru aceste echipamente ajunge la aproximativ 7,6 milioane de euro, bani proveniți din fondurile Companiei Aeroporturi București. Alte dispozitive urmează să fie instalate.

Un alt avantaj este că dispozitivele electronice nu mai trebuie scoase obligatoriu din bagajul de mână la controlul de securitate.

Aeroporturile din Otopeni și Băneasa se numără printre puținele din Uniunea Europeană unde limita pentru lichide a fost ridicată până la 2 litri. Printre aeroporturile care folosesc tehnologii similare se numără Heathrow din Londra, Fiumicino de lângă Roma sau aeroportul din Dublin.

În România, aceleași reguli se aplică și pe aeroporturile din Cluj-Napoca și Sibiu.

Autoritățile le recomandă totuși pasagerilor să verifice regulile de securitate de pe aeroportul de destinație. Deși plecarea din România se poate face cu lichide în cantități mai mari, la întoarcere pot exista restricții, iar produsele transportate, cum ar fi parfumurile, ar putea fi confiscate.