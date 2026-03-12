Ferma Mamaiana, o afacere de familie din comuna Negrași, județul Argeș, a făcut pasul de la producția agricolă la procesarea propriilor culturi, lansând o gamă de produse ecologice obținute din grâu și floarea-soarelui. Printre acestea se numără uleiul bio presat la rece și făina integrală ecologică, produse realizate din materia primă cultivată în fermă.

Mamaiana este o afacere construită pe o tradiție agricolă transmisă din generație în generație. Familia care administrează ferma lucrează aceleași terenuri cultivate în trecut de bunici și străbunici, continuând activitatea într-un sistem de agricultură ecologică certificat.

„Este un brand românesc 100% ecologic care a pornit acum mai bine de 10 ani. Noi am pornit de la o fermă ecologică certificată și am dezvoltat de curând o gamă de produse procesate tot ecologice, realizate din producția noastră din fermă”, a declarat Raluca Negru într-un interviu acordat G4Food.

Ulei ecologic din floarea-soarelui high-oleic

În ultimii ani, ferma s-a concentrat pe două culturi principale, grâul și floarea-soarelui, din care obține acum produse procesate.

„Ne-am axat pe producția noastră de bază, grâul și floarea-soarelui, și am obținut făinuri, făină integrală de grâu și grișuri obținute la moară cu pietre, iar din floarea-soarelui ulei presat la rece, high-oleic extra virgin ecologic”, a explicat Raluca Negru.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit acesteia, uleiul obținut din floarea-soarelui high-oleic are un profil lipidic apropiat de cel al uleiului de măsline.

„Avem un conținut în acest ulei de 80-85% acid oleic, același pe care îl găsim și în uleiul de măsline, iar per ansamblu avem un profil lipidic sănătos, similar celui al uleiului de măsline”, a spus reprezentanta Mamaiana.

Uleiul poate fi folosit atât crud, în salate, cât și la gătit.

„Poate să fie folosit atât brut în salate, iar gustul acesta de floarea-soarelui de multe ori aduce o notă suplimentară și completează preparatele. Dar în plus față de acest gust avem partea de preparare la cald. Faptul că uleiul este semi-stabil ne permite să îl folosim și la temperaturi mai mari”, a precizat Raluca Negru.

Procesare în România, nu export de materie primă

Decizia de a dezvolta linia de procesare a apărut după ani în care producția fermei era exportată ca materie primă.

„Producția noastră din fermă era concentrată pe aceste două componente, grâul și floarea-soarelui, pe care ani de zile noi le-am vândut în restul Europei. Din păcate, producția din România merge în vrac la camion, acolo se face procesarea, acolo venea practic valoarea adăugată, iar în România se întorceau produsele”, a explicat ea.

Această situație a determinat familia să investească în procesare, inclusiv prin accesarea de fonduri europene.

„Am realizat că este foarte important ca valoarea adăugată să fie realizată aici, în România. Am avut o oportunitate prin accesarea de fonduri europene și am reușit să implementăm această parte de procesare”, a spus Raluca Negru.

În fermă au fost instalate o moară cu pietre și o presă de ulei de capacitate mică, menite să păstreze cât mai mult din proprietățile naturale ale materiei prime.

De ce au ales moara cu pietre

Pentru procesarea grâului, familia a optat pentru o moară cu pietre, o tehnologie tradițională care funcționează la temperaturi mai scăzute.

„Prin măcinare la moară cu pietre avem o temperatură de măcinare foarte scăzută. Asta înseamnă că rămân mai multe minerale, mai mulți nutrienți în făină”, a explicat reprezentanta Mamaiana.

Potrivit acesteia, tehnicile simple de procesare pot păstra mai bine proprietățile cerealelor.

„După atâta industrializare și procesare, am realizat că tehnicile simple, vechi, erau mai sănătoase decât cele actuale”, a adăugat ea.

Zece ani de agricultură ecologică

Ferma Mamaiana practică agricultura ecologică de mai bine de un deceniu. Deși începutul a fost dificil, experiența acumulată a făcut ca activitatea să devină mai ușor de gestionat.

„După mai bine de 10 ani de experiență, lucrurile au devenit cumva confortabile pentru noi, însă începutul nu a fost ușor”, a spus Raluca Negru.

Ea arată că evoluția tehnologiei și schimbările din administrație au ajutat fermierii din acest sector.