Doina Șerbu a ajuns în Spania împreună cu familia și aici a descoperit că trei dintre cei patru copii sufereau de boală celiacă.

Așa a început povestea sa – în viața reală și pe rețelele sociale – „Viața fără gluten”. O viață complet nouă din punct de vedere alimentar în care a învățat să pregătească pâine, patiserie și prăjituri fără gluten, din făină specială și cu anumite rețete.

Apoi a apărut provocarea „fără zahăr”. În urmă cu niște luni și-a dat seama că mânca prea multe dulciuri și de ce mânca organismul îi cerea și mai multe. „Așa că am lansat o provocare: 21 de zile fără zahăr” și, spre surprinderea mea, s-a înscris foarte multă lume. Apoi am mai continuat 21 de zile și tot așa până azi. Schimbăm rețete între noi și facem lucruri foarte interesante”, spune Doina. Astfel „Viața fără gluten” a devenit și „fără zahăr”.

Citește aici interviul complet cu Doina Șerbu, „Viața fără gluten și zahăr”.