Specialist: Legarea roșiilor de araci poate aduce o recoltă cu până la 75% mai bogată / De ce contează să ridici plantele de pe pământ

11 iul. 2026, Articole / Reportaje
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Mulți grădinari lasă roșiile să se întindă pe pământ, fără să le lege de araci sau de spalieri. Deși pare o soluție mai simplă, aceasta poate reduce producția și favoriza apariția bolilor. Luke, creatorul canalului MIgardener, spune că ridicarea plantelor de la nivelul solului este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face pentru o recoltă bogată.

„Primul sfat pe care îl pot da este să puneți roșiile pe araci. Fie că sunt soiuri determinate sau nedeterminate, ridicați-le de pe pământ”, spune specialistul într-un videoclip dedicat cultivării tomatelor. Potrivit acestuia, acest gest simplu poate crește producția chiar și cu până la 75% în anumite condiții, prin îmbunătățirea polenizării și menținerea plantelor mai sănătoase.

De ce este atât de importantă circulația aerului

Atunci când plantele cresc pe sol, frunzele și tulpinile formează o masă compactă în care aerul circulă greu. Umiditatea persistă mai mult timp, iar acest lucru favorizează apariția bolilor fungice, precum mana sau mucegaiurile.

În schimb, roșiile susținute pe araci sau spalieri beneficiază de o ventilație mai bună, iar frunzele se usucă mai repede după ploaie sau udare.

„O roșie care crește pe pământ are mult mai puțin aer în jurul ei decât una ridicată de la sol. Iar circulația aerului este extrem de importantă”, explică Luke. Potrivit acestuia, plantele mai sănătoase au șanse să trăiască mai mult și, implicit, să producă mai multe fructe pe parcursul sezonului.

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Florile trebuie să fie vizibile pentru albine

Creatorul MIgardener spune că unul dintre cele mai importante avantaje ale susținerii plantelor este faptul că florile devin mai ușor de observat de către insectele polenizatoare.

Deși florile de tomate se pot autopoleniza, albinele și alte insecte joacă un rol important. Atunci când aterizează pe flori, vibrațiile produse ajută polenul să ajungă din partea masculină în cea feminină a florii, ceea ce favorizează formarea fructelor.

„Florile sunt galbene cu un motiv. Trebuie să fie văzute. Dacă sunt ascunse, nu vor fi găsite, nu vor fi polenizate și nu veți obține suficiente fructe”, spune specialistul.

În opinia lui, plantele ridicate pe araci sunt mai ușor accesibile polenizatorilor, iar acest lucru se traduce printr-o producție mai mare.

Aracii fac plantele mai ușor de întreținut

Pe lângă o polenizare mai bună, susținerea roșiilor are și alte beneficii practice.

Fructele nu mai stau în contact direct cu pământul, ceea ce reduce riscul de murdărire și putrezire. În același timp, plantele sunt mai ușor de verificat, iar eventualele boli sau atacuri ale dăunătorilor pot fi observate mai repede.

Recoltarea devine, de asemenea, mai simplă, deoarece fructele sunt mai vizibile și mai ușor de cules.

Ce sisteme de susținere poți folosi

Nu există o singură metodă corectă de susținere a roșiilor. În funcție de spațiul disponibil și de soiul cultivat, pot fi folosiți:

  • araci din lemn;
  • cuști metalice pentru tomate;
  • spalieri cu sfoară;
  • sisteme verticale de susținere.

Specialistul recomandă ca plantele să fie legate încă din primele etape de creștere, înainte ca tulpinile să înceapă să se lase pe sol.

O recoltă bogată depinde și de alte lucruri

Luke atrage atenția că folosirea aracilor este doar una dintre măsurile care contribuie la o producție mai bună. Udarea corectă, fertilizarea echilibrată și tăierea lăstarilor la soiurile nedeterminate sunt, de asemenea, importante.

Totuși, el consideră că susținerea plantelor este unul dintre cele mai simple și eficiente gesturi pe care îl poate face orice grădinar.

„Ridicați plantele de pe pământ. Va avea un impact major asupra numărului de roșii pe care îl veți obține, vă promit”, spune creatorul canalului MIgardener.

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