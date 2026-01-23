Tania Ion, coach și specialist în holistică, trăiește de 16 ani în Barcelona. Anterior a locuit alți 16 ani în Canada și 10 ani în România. Am discutat cu ea despre modul cum a evoluat din punctul de vedere al alimentației, sănătății și stilului de viață în cele trei societăți, atât de diferite, dar și despre dieta mediteraneeană, cum se mănâncă în Spania și de ce oamenii sunt mai sănătoși aici.

Totuși, nici dieta mediteraneeană nu mai este ce era pe vremuri, susține Tania. Dacă vrei să mănânci „cinstit”, mănânci acasă. Pentru că în zona de restaurant sunt prea multe preparate prăjite în ulei nesănătos, iar în magazine deja multe produse procesate.