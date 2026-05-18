Primele cireșe de Sibiu au început să ajungă la vânzare, iar kilogramul se comercializează cu 35 de lei. Însă surpriza fermierilor nu este legată de preț, ci de reacția cumpărătorilor. Mulți oameni nu cred că fructele sunt produse local și presupun că acestea provin din import, notează Turnul Sfatului.

Proprietarii livezii spun că au fost surprinși de neîncrederea oamenilor și iau în calcul să organizeze vizite pentru public direct în plantație. „Vrem să chemăm oamenii în livadă să vadă, pentru că nu cred că sunt locale. Au impresia că sunt din import”, au explicat proprietarii.

Primele fructe coapte provin din soiurile timpurii, cunoscute și drept „cireșe de mai”. Producția este încă redusă în această etapă, iar în primele zile au fost disponibile doar cantități mici. Proprietarii spun că au avut doar câteva lădițe cu fructe, care au fost cumpărate rapid. Aceștia estimează însă că producția mai mare va începe în perioada următoare, odată cu intrarea pe rod a restului livezii.

Situația scoate la iveală și un fenomen mai puțin obișnuit. În ultimii ani, mulți cumpărători au ajuns să asocieze apariția timpurie a fructelor cu produsele aduse din alte țări. Astfel, atunci când fructele românești ajung mai repede pe piață, o parte dintre clienți privesc cu neîncredere originea lor.

Pentru fermierii sibieni, soluția pare una simplă: oamenii să vadă cu ochii lor locul în care cresc fructele.