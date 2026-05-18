18 mai 2026, Articole / Reportaje
Ce înseamnă furt care implică produse pentru grătar? Poliția canadiană a descoperit hoțul cu patru lăbuțe în flagrant, cu hotdog-ul în gură
Colaj foto: G4Food/ Pixabay
Te-ai așezat liniștit la marginea pădurii la un grătar? S-ar putea să ai surprize. Așa a pățit o familie din Canada, care a chemat poliția pentru că hot-dogii de pe grătar au dispărut, relatează Fox News.

Ce înseamnă furt care implică produse pentru grătar?

Potrivit Jandarmeriei Regale Călare din Alberta, polițiștii au fost alertați cu privire la un „furt care implica produse pentru grătar”. Polițiștii s-au prezentat la fața locului și, spre surprinderea lor, și-a dat seama că trebuie să fie cu ochii în patru după un suspect descris ca fiind „cu blană roșcată, de statură mică și cu patru lăbuțe”.

Patrupedul delicvent a fost localizat

În cele din urmă, l-au localizat pe făptaș chiar în flagrant delict. N-a fost nevoie de un detectiv uns cu toate alifiile pentru a rezolva această crimă. Vulpile nu dau pur și simplu peste hot dogi în sălbăticie. Iar vulpea pe care au găsit-o polițiștii tocmai se înfrupta dintr-unul.

Acel micuț nu făcea deloc o favoare reputației neamului vulpilor. De alrfel, cum și legendele povestesc, vulpile sunt cei mai mari cleptomani ai naturii. La concurență cu pescărușii.

Suspect eliberat cu burta plină

Autoritățile canadiene au declarat că „suspectul a fost eliberat fără condiții și cu burtica plină”, ceea ce este foarte drăguț din partea lor, dar acum o vulpe hoinărește prin sălbăticia din Alberta având deja format gustul pentru hot dogi și cu siguranță va mai păgubi și pe alți iubitori de grătar în natură.

De ce au ajuns românii să importe cartofi/ România cultivă aproximativ 30.000 de hectare de cartofi, dar importă anual aproape 300.000 de tone de cartofi/ Emil Dumitru, MADR: ”Suntem nesemnificativi!”
Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești în Dobrogea/ Manifestarea de la Constanța revine în luna mai cu rețete pescărești
Festivalul de Plăcinte și Căpșuni din Brașov a fost închis / Controalele au confirmat reclamațiile primite
Primele cireșe de Sibiu au ajuns la vânzare cu 35 de lei kilogramul / Fermierii spun că oamenii cred că sunt din import
Studiu Nature/ „Epidemia globală de obezitate” încetinește în țările bogate, dar accelerează în regiunile sărace
