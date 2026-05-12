RAPORT Pesticide Action Network | Top 4 fructe care conțin cele mai multe pesticide/ PAN: Fiecare pesticid în parte este sigur, dar împreună dau un „cocktail” periculos. Copiii sunt cei mai afectați

12 mai 2026, Agribusiness
Un nou raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) trage un semnal de alarmă: peste un sfert din fructele și legumele comercializate în Uniunea Europeană conțin reziduuri provenite de la mai multe pesticide simultan. Organizațiile de protecție a mediului acuză UE că ignoră pericolele acestor amestecuri toxice, scrie El Periodico.

Cele mai contaminate fructe de pe piață

Conform datelor EFSA și analizelor suplimentare realizate de Pesticide Action Network (PAN), patru tipuri de fructe domină clasamentul contaminării:

  1. Portocalele

  2. Strugurii

  3. Căpșunile

  4. Merele (un studiu separat a arătat că 85% din probele analizate în 13 țări conțineau reziduuri multiple).

Fiecare pesticid e sigur, „cocktail”-ul este periculos

În prezent, legislația europeană consideră un aliment ca fiind sigur dacă fiecare pesticid detectat se află sub limita sa individuală. Totuși, experții europeni avertizează că „legal” nu înseamnă neapărat „sigur”.

  • Substanțe care separat par inofensive pot deveni extrem de toxice atunci când sunt combinate.

  • EFSA este acuzată că nu evaluează siguranța acestor amestecuri, deși are obligația legală de a face acest lucru.

  • Expunerea zilnică la acest cocktail chimic este legată de creșterea riscului de cancer, infertilitate și perturbări endocrine.

Amenințare la adresa sănătății copiilor

Raportul subliniază prezența unor substanțe extrem de periculoase, cum ar fi clorpirifosul și imidaclopridul. Deși unele dintre acestea sunt interzise sau strict limitate, ele apar în continuare în bazele de date, depășind limitele legale.

Aceste substanțe sunt neurotoxice și pot afecta grav dezvoltarea creierului la feți și la copiii mici. Din acest motiv, directorul executiv al PAN Europe, Martin Dermine, vine cu o recomandare fermă:

„Recomandăm insistent părinților să ofere copiilor lor exclusiv alimente ecologice (bio), în special atunci când este vorba despre fructele cele mai expuse contaminării.”

Ce solicită experții?

PAN Europe cere Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) să stabilească de urgență o metodă de evaluare a efectului combinat al pesticidelor. Doar prin reducerea limitelor de expunere care să țină cont de „efectul de cocktail” se poate proteja cu adevărat sănătatea publică în fața acestor amestecuri de disruptori endocrini și substanțe PFAS.

