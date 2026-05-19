Fanii americani nostalgici ai sucului retro „Five Alive” regretă și astăzi dispariția băuturii lor preferate. O băutură populară de citrice din gama Minute Maid, care a dispărut de pe rafturile magazinelor cu zeci de ani în urmă, rămâne vie în memoria copiilor care au crescut consumând-o în anii ’80, scrie FoxNews.

Compania Coca-Cola, corporația mamă a brandului Minute Maid, a retras în secret de pe piață sucul „Five Alive” în jurul anului 1995. Cu toate acestea, postările pline de nostalgie de pe rețelele de socializare ale celor mai vâstnici continuă să readucă în prim-plan o mare întrebare: de ce a dispărut?

Five Alive a început să piardă teren pe piața din Statele Unite la mijlocul anilor ’90, când Coca-Cola a introdus un nou brand, numit „Fruitopia” (în 1994), într-o încercare de a ține pasul cu noile tendințe.

Deși Fruitopia a beneficiat de o campanie de marketing uriașă, de 30 de milioane de dolari, a fost inclus în meniul McDonald’s și chiar a fost menționat de fizicianul Stephen Hawking într-un episod din „Familia Simpson”, brandul nu a supraviețuit. Coca-Cola l-a retras definitiv și pe acesta în anul 2003.

Și cu toate că Five Alive s-a evaporat din magazinele americane, băutura nu a dispărut total de pe glob. Compania Coca-Cola încă produce și comercializează atât Five Alive, cât și Fruitopia pe piața din Canada. De asemenea, conform Tasting Table, sucul Five Alive poate fi găsit și în Nigeria.

Pe site-ul gigantului Walmart, produsul este descris și astăzi ca fiind „un amestec hrănitor din cinci arome de fructe”, având „acea prospețime de citrice care te face să te simți plin de viață!”.