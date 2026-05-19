Produsul pe care Coca Cola îl mai comercializează în doar două țări. Care este și când a fost retras de pe restul piețelor

19 mai 2026, Articole / Reportaje
Produsul pe care Coca Cola îl mai comercializează în doar două țări. Care este și când a fost retras de pe restul piețelor
foto: goodfreephotos.com
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google

Fanii americani nostalgici ai sucului retro „Five Alive” regretă și astăzi dispariția băuturii lor preferate. O băutură populară de citrice din gama Minute Maid, care a dispărut de pe rafturile magazinelor cu zeci de ani în urmă, rămâne vie în memoria copiilor care au crescut consumând-o în anii ’80, scrie FoxNews.

Compania Coca-Cola, corporația mamă a brandului Minute Maid, a retras în secret de pe piață sucul „Five Alive” în jurul anului 1995. Cu toate acestea, postările pline de nostalgie de pe rețelele de socializare ale celor mai vâstnici continuă să readucă în prim-plan o mare întrebare: de ce a dispărut?

Five Alive a început să piardă teren pe piața din Statele Unite la mijlocul anilor ’90, când Coca-Cola a introdus un nou brand, numit „Fruitopia” (în 1994), într-o încercare de a ține pasul cu noile tendințe.

Deși Fruitopia a beneficiat de o campanie de marketing uriașă, de 30 de milioane de dolari, a fost inclus în meniul McDonald’s și chiar a fost menționat de fizicianul Stephen Hawking într-un episod din „Familia Simpson”, brandul nu a supraviețuit. Coca-Cola l-a retras definitiv și pe acesta în anul 2003.

- articolul continuă mai jos -

Și cu toate că Five Alive s-a evaporat din magazinele americane, băutura nu a dispărut total de pe glob. Compania Coca-Cola încă produce și comercializează atât Five Alive, cât și Fruitopia pe piața din Canada. De asemenea, conform Tasting Table, sucul Five Alive poate fi găsit și în Nigeria.

Pe site-ul gigantului Walmart, produsul este descris și astăzi ca fiind „un amestec hrănitor din cinci arome de fructe”, având „acea prospețime de citrice care te face să te simți plin de viață!”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
18 mai
Barurile din Toronto, prinse între febra declanșată de Cupa Mondială și regulile stricte FIFA/ Mărcile comerciale nu pot utiliza termenii de ”FIFA” sau ”Cupa Mondială”/ Coca-Cola, unul dintre sponsorii oficiali
Barurile din Toronto, prinse între febra declanșată de Cupa Mondială și regulile stricte FIFA/ Mărcile comerciale nu pot utiliza termenii de ”FIFA” sau ”Cupa Mondială”/ Coca-Cola, unul dintre sponsorii oficiali
Articole / Reportaje
18 mai
Ministrul de Finanțe s-a răzgândit: persoanele fizice cu venituri din activități agricole ar putea fi scutite de utiliarea sistemului RO E-factura
Ministrul de Finanțe s-a răzgândit: persoanele fizice cu venituri din activități agricole ar putea fi scutite de utiliarea sistemului RO E-factura
Articole / Reportaje
18 mai
Alertă sanitară în Mureș: Aproape 700 de oi au fost sacrificate din cauza variolei ovine
Alertă sanitară în Mureș: Aproape 700 de oi au fost sacrificate din cauza variolei ovine
Articole / Reportaje
18 mai
De ce au ajuns românii să importe cartofi/ România cultivă aproximativ 30.000 de hectare de cartofi, dar importă anual aproape 300.000 de tone de cartofi/ Emil Dumitru, MADR: ”Suntem nesemnificativi!”
De ce au ajuns românii să importe cartofi/ România cultivă aproximativ 30.000 de hectare de cartofi, dar importă anual aproape 300.000 de tone de cartofi/ Emil Dumitru, MADR: ”Suntem nesemnificativi!”
Articole / Reportaje
18 mai
Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești în Dobrogea/ Manifestarea de la Constanța revine în luna mai cu rețete pescărești
Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești în Dobrogea/ Manifestarea de la Constanța revine în luna mai cu rețete pescărești