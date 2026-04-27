27 apr. 2026, Articole / Reportaje
Cea mai ieftină țară din lume pentru turiști: mâncare la 3 euro și bere la 1 euro
Un expert în călătorii a stabilit că Uzbekistan este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști. Un fel de mâncare costă 3 euro, iar o bere este 1 euro, a dezvăluit expertul pe canalul de Instagram pe care își prezintă călătoriile și experiențele sale, transmite MEDIAFAX.

Un creator de conținut din Olanda, cunoscut pe Instagram ca @l.ourens, susține că a descoperit „cea mai ieftină țară din lume” pentru turiști, după ce a vizitat peste 60 de destinații. Potrivit acestuia, este vorba despre Uzbekistan, din Asia.

Lourens realizează documentare despre destinații mai puțin cunoscute și are peste 15.000 de urmăritori pe Instagram, unde își prezintă experiențele de călătorie.

Prețuri accesibile pentru mâncare, cazare și transport

„Am fost în cea mai ieftină țară din lume, unde poți bea o bere la o terasă pentru aproximativ 1 euro și poți sta într-un apartament local pentru aproximativ 15 euro pe noapte. Capitala sa este ca un mini Dubai, cu turnuri moderne de sticlă și un metrou impecabil. Totuși, acest oraș are și clădiri antice cu multă cultură și o bucătărie locală bogată. De exemplu, am fost la acest restaurant și am comandat un fel de mâncare local pentru aproximativ 3 euro de persoană”, a transmis Lourens.

Acesta a mai spus că turiștii pot călători cu un tren de mare viteză pentru aproximativ 15 euro, ajungând în orașul Samarkand, unde „a văzut una dintre cele mai frumoase clădiri de pe anticul Drum al Mătăsii”.

Destinație accesibilă și sigură

Lourens a subliniat că Uzbekistanul este „cea mai prietenoasă țară cu bugetul” pe care a vizitat-o, după experiențe în peste 60 de țări. Postarea sa a devenit virală, adunând peste 70.000 de aprecieri.

Uzbekistanul este considerat o destinație sigură pentru turiști, mulți vizitatori descriindu-l drept una dintre cele mai sigure țări pe care le-au vizitat.

