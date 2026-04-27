Te dor rinichii sau așa crezi tu, pentru că nu orice durere în acea zonă înseamnă o afectarea renală. Doar analizele de sânge (potasiu, uree, creatinină, sodiu) pot stabili un diagnostic clar. Însă, în caz că ai fost diagnosticat cu insuficiență renală, trebuie să știi că aceasta nu doare. În plus, așa cum a explicat, pentru G4Food, dr. Mirel Moșoș, medic specialist medicină de familie, nu trebuie să elimini total proteinele din alimentație și trebuie să eviți așa numita “sare fără sodiu”, pentru că aceasta îți poate afecta inima.
“Multe persoane sunt tentate să creadă mitul potrivit căruia orice durere de rinichi poate însemna insuficiență renală. Trebuie spus clar că insuficiența renală nu doare. Poți avea rinichii funcționali doar 10% și să nu simți absolut nicio durere de spate”, explică dr. Mogoș.
Din punct de vedere clinic, când o persoană are dureri de rinichi – durere lombară severă – vorbim, de obicei, despre colică renală – pietre la rinichi – sau de pielonefrită – infecție urinară înaltă.
Medicul a vorbit și despre hiperhidratare și când e necesară. „Dacă o persoană are o criză de colică – pietre la rinichi – sau o infecție, regula de aur este hiperhidratarea. Trebuie să bei foarte multă apă pentru a „spăla” căile urinare și a elimina calculul. Adică fix opusul restricției aplicate în insuficiența renală, când rinichii nu mai filtrează bine toxinele, situație care adesea nu doare deloc, dar se vede pe analizele de uree, creatinină și potasiu, iar dieta se schimbă radical și devine foarte strictă”, afirmă medicul.
Mai mult, în cazul pietrelor la rinichi, potasiul nu trebuie restricționat, la modul general. În plus, “sarea fără sodiu” nu este atât de benefică pe cât se crede.
„Un pacient cu insuficiență renală trebuie să fie foarte atent la înlocuitorii de sare, așa-numita «sare fără sodiu» sau sare medicinală/dietetică. În compoziția ei, sodiul este înlocuit cu clorură de potasiu, iar pentru un pacient cu insuficiență renală, acest potasiu ascuns poate declanșa o tulburare de ritm cardiac fatală. Ideal este să folosiți ierburi aromatice, lămâie sau oțet pentru gust, dar niciodată nu recomand sare medicinală”, mai explică dr. Mirel Mogoș.
Dacă în privința alimentelor știm cu toții că cele ultraprocesate nu fac bine nimănui, în insuficiența renală sunt, categoric, interzise.
“Fosforul anorganic, adăugat artificial sub formă de E-uri / conservanți în mezeluri, brânză topită, semipreparate sau sucuri este absorbit de organism în proporție de aproape 100%, fiind mult mai periculos decât fosforul natural din plante”, spune medicul.
În ceea ce privește cantitatea de proteine, înainte ca boala să ajungă în stadiul de dializă se recomandă consumul redus de proteine, pentru că acestea pot crește nivelul ureei din sânge. Dacă pacientul face dializă, această restricție dispare. Dializa consumă multe proteine, așa că pacientul va fi încurajat să mănânce mai multă carne slabă și albușuri de ou, pentru a nu se malnutri”, explică dr. Mogoș.
Rinichii afectați nu mai elimină bine potasiul, iar excesul poate fi periculos.
Nu se elimină complet proteinele, dar se reduc:
Sarea agravează retenția de apă și tensiunea:
Aici depinde mult de afecțiunea renală și de stadiul bolii.
“Într-o criză renală, dieta nu este standard pentru toți pacienții. Medicul poate stabili, în funcție de caz și de stadiul bolii, un regim strict de potasiu și proteine, restricție de lichide și chiar tratament de urgență, inclusiv dializă. Dacă este vorba de o criză renală reală (durere, scăderea urinei, greață, edeme, confuzie), este o situație medicală care necesită evaluare rapidă la spital, nu doar ajustare de dietă”, declară dr. Mirel Mogoș.
