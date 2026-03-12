Directorul Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu Mureş, profesor Adriana Blaga, a anunţat lansarea unui proiect inovator prin care locuitorii oraşului pot achiziţiona lapte proaspăt provenit din ferma şcolii, direct de la un dozator aflat în proximitatea liceului, transmite Agerpres.

„Iniţiativa, poate chiar unică în judeţul Mureş, se datorează faptului că suntem singurul liceu agricol cu specializarea veterinară, având o fermă didactică ce include atât un sector vegetal, cât şi unul zootehnic. Avem grădină de legume cu care aprovizionăm cantina şcolară, lapte pe care îl dădeam, îl şi-l dăm în continuare la fabrică, dar am instalat acest dozator tocmai în ideea în care preţul să fie mai bun şi veniturile noastre proprii să crească la fabrică, vă daţi seama, preţul este foarte mic, iar la dozator este cam preţul pe care îl practică toţi care au dozator, 5 lei pe litru”, a explicat presei, joi, directorul Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu Mureş.

Ferma colegiului, a arătat Adriana Blaga, este dotată cu un sector zootehnic ce include 30 de vaci şi diverse culturi pe 15 hectare de teren, furnizează furajele necesare animalelor şi asigură elevilor oportunităţi de practică.

„Avem angajaţi care se ocupă de fermă, dar şi elevii noştri fac practică, mai ales când se aplică tratamente veterinare. Acest lapte este foarte bun şi iniţiativa să a pornit din dorinţa colegilor mei care îşi făceau abonament la fermă şi am decis că este mai util să folosim laptele şi pentru părinţii copiilor şi oamenii din cartier şi chiar din oraş”, a spus Adriana Blaga.

Directoarea susţine că scopul principal al acestei iniţiative nu a fost neapărat imaginea şcolii, deşi aceasta a crescut vizibil.

„Mă bucur foarte mult dacă iniţiativa ne creşte imaginea. Intenţia n-a fost asta iniţial, a fost doar una practică, dar mă bucur foarte mult. Noi încercăm pe toate căile să ne promovăm şcoala. Are nevoie de promovare, pentru că şi în rândul părinţilor s-a instalat o anumită mentalitate despre liceele agricole în general. Şi noi trebuie să luptăm mai mult acum să convingem că nu este agricultura din anii trecuţi, este o agricultură modernă şi că asta este baza, viitorul”, a concluzionat Blaga. Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu Mureş are şase specializări diferite şi 690 de elevi.

Administratorul Colegiului Agricol, Stelian Şimon, a precizat că la ferma şcolii, pe lângă efectivul de aproximativ 30 de vaci şi cele peste 15 ha de teren agricol, mai există oi şi diferite păsări. „Avem o pereche de păuni, fazani, fazani argintii, aurii, avem câteva oiţe, deci într-un cuvânt avem cam ce ar trebui să vadă copiii la o fermă didactică, unde să facă practică. De la dozatorul de lapte toţi banii care încasează se întorc în fermă, pentru întreţinerea fermei, lucrări şi amenajări”, a precizat Stelian Şimon.