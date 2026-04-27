O comună din Suceava își cultivă singură cartofii pentru masa elevilor / Aproape 680 de copii primesc mese calde

27 apr. 2026, Articole / Reportaje
O comună din județul Suceava a găsit o soluție pentru a oferi mese mai sănătoase elevilor: își cultivă singură cartofii. Producția estimată ajunge la aproape 100 de tone, iar costurile sunt semnificativ mai mici decât dacă ar fi fost achiziționați, potrivit Observator.

În Horodnic de Sus, grija pentru alimentația copiilor a devenit un proiect al comunității. Autoritățile locale, alături de locuitori și parohie, au pus la dispoziție terenuri și utilaje pentru a cultiva cartofii care ajung în meniul elevilor.

„Am zis să avem în vedere faptul că sunt terenuri pe care cetăţenii le pun la dispoziţie, parohia ne-a pus la dispoziţie o suprafaţă consistentă. Având în vedere că avem şi utilaje, eu zic că este un lucru bun”, a declarat Valentin Luța, primarul comunei.

Producție mare, costuri reduse

Producția estimată pentru acest an este de aproape 100 de tone de cartofi, iar costurile totale pentru cultivare se ridică la aproximativ 5.000 de euro.

În comparație, dacă întreaga cantitate ar fi fost cumpărată, autoritățile locale spun că ar fi plătit în jur de 40.000 de euro.

„Mai mult decât costurile mai mici este faptul că noi controlăm ceea ce administrăm ca şi îngrăşăminte şi ca şi ierbicide şi aşa mai departe. Aproximativ la un 5.000 de lei se ridică costurile per hectar”, a adăugat primarul.

Mese calde pentru aproape 680 de copii

De cinci ani, aproape 680 de copii din comună beneficiază de programul O masă caldă, iar meniul este schimbat săptămânal.

„Avem paste cu sos roşu, joi avem piure cu nuggets şi vineri avem ciorbică de cartofi cu legume. Se foloseşte foarte mult cartoful”, spune Anuța Vlădeanu, bucătar.

Inițiativa este apreciată și de părinți. „Copiii sunt încântaţi şi vin acasă chiar… ne scuteşte şi pe noi părinţii de o masă, că ei vin sătui. Adică foarte rar când poate ceva nu le place sau aşa. Dar per total, e o idee foarte bună”, spune o mamă.

Un model care ar putea fi replicat

Autoritățile locale spun că proiectul este unic în țară și ar putea deveni un exemplu pentru alte comunități. Primarul a lansat deja un apel către alte primării să adopte inițiativa și să dezvolte proiecte similare pentru alimentația copiilor.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
27 apr.
VIDEO | Cel mai lung tiramisu din lume! 100 de chefi italieni au gătit un desert care a măsurat 440 de metri / Recordul mondial a fost doborât la Londra
VIDEO | Cel mai lung tiramisu din lume! 100 de chefi italieni au gătit un desert care a măsurat 440 de metri / Recordul mondial a fost doborât la Londra
Articole / Reportaje
27 apr.
Cât costă căpșunile în piețele din București: de la 12 la 25 lei/kg / Unde sunt cele mai mari cozi
Cât costă căpșunile în piețele din București: de la 12 la 25 lei/kg / Unde sunt cele mai mari cozi
Articole / Reportaje
27 apr.
Cea mai ieftină țară din lume pentru turiști: mâncare la 3 euro și bere la 1 euro
Cea mai ieftină țară din lume pentru turiști: mâncare la 3 euro și bere la 1 euro
Articole / Reportaje
27 apr.
Cartofii pot fi cultivați sub panouri solare fără pierderi majore de producție / Studiu: gestionarea umbrei face diferența
Cartofii pot fi cultivați sub panouri solare fără pierderi majore de producție / Studiu: gestionarea umbrei face diferența
Articole / Reportaje
27 apr.
FOTO | Ciuperci care devin cerneală, „piele” pentru pălării sau hârtie / Povestea unui autodidact din Sibiu fascinat de o lume puțin înțeleasă: „Din interiorul unei ciuperci se pot face pălării, poșete și curele”
FOTO | Ciuperci care devin cerneală, „piele” pentru pălării sau hârtie / Povestea unui autodidact din Sibiu fascinat de o lume puțin înțeleasă: „Din interiorul unei ciuperci se pot face pălării, poșete și curele”

Cele mai noi articole

Pui teriyaki lipicios și picant, gata în 20 de minute / Rețeta simplă care transformă o cină banală într-un festin asiatic
Pui teriyaki lipicios și picant, gata în 20 de minute / Rețeta simplă care transformă o cină banală într-un festin asiatic
Ce să mănânci pentru oase puternice / Dr. Irina Mateieș recomandă spanacul, lactatele și soia: „Include o sursă de proteine la fiecare masă”
Ce să mănânci pentru oase puternice / Dr. Irina Mateieș recomandă spanacul, lactatele și soia: „Include o sursă de proteine la fiecare masă”
Știați că insuficiența renală nu doare? Dr. Mirel Mogoș explică de ce să nu elimini total proteinele și te sfătuiește să eviți “sarea fără sodiu”, pentru că poate genera tulburări de ritm cardiac, uneori chiar fatale
Știați că insuficiența renală nu doare? Dr. Mirel Mogoș explică de ce să nu elimini total proteinele și te sfătuiește să eviți “sarea fără sodiu”, pentru că poate genera tulburări de ritm cardiac, uneori chiar fatale
De ce nu este ideal să mâncăm zahăr dimineața? Ce spune știința și cum ne influențează, de fapt, pofta de dulce comportamentul peste zi, conform nutriționistului Tania Fântână
De ce nu este ideal să mâncăm zahăr dimineața? Ce spune știința și cum ne influențează, de fapt, pofta de dulce comportamentul peste zi, conform nutriționistului Tania Fântână
Ce se întâmplă când cultivi roșii sub panouri solare / Rezultatul i-a surprins pe cercetători: mai puțină apă, producție aproape la fel, energie în plus
Ce se întâmplă când cultivi roșii sub panouri solare / Rezultatul i-a surprins pe cercetători: mai puțină apă, producție aproape la fel, energie în plus