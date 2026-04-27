O comună din județul Suceava a găsit o soluție pentru a oferi mese mai sănătoase elevilor: își cultivă singură cartofii. Producția estimată ajunge la aproape 100 de tone, iar costurile sunt semnificativ mai mici decât dacă ar fi fost achiziționați, potrivit Observator.

În Horodnic de Sus, grija pentru alimentația copiilor a devenit un proiect al comunității. Autoritățile locale, alături de locuitori și parohie, au pus la dispoziție terenuri și utilaje pentru a cultiva cartofii care ajung în meniul elevilor.

„Am zis să avem în vedere faptul că sunt terenuri pe care cetăţenii le pun la dispoziţie, parohia ne-a pus la dispoziţie o suprafaţă consistentă. Având în vedere că avem şi utilaje, eu zic că este un lucru bun”, a declarat Valentin Luța, primarul comunei.

Producție mare, costuri reduse

Producția estimată pentru acest an este de aproape 100 de tone de cartofi, iar costurile totale pentru cultivare se ridică la aproximativ 5.000 de euro.

În comparație, dacă întreaga cantitate ar fi fost cumpărată, autoritățile locale spun că ar fi plătit în jur de 40.000 de euro.

„Mai mult decât costurile mai mici este faptul că noi controlăm ceea ce administrăm ca şi îngrăşăminte şi ca şi ierbicide şi aşa mai departe. Aproximativ la un 5.000 de lei se ridică costurile per hectar”, a adăugat primarul.

Mese calde pentru aproape 680 de copii

De cinci ani, aproape 680 de copii din comună beneficiază de programul O masă caldă, iar meniul este schimbat săptămânal.

„Avem paste cu sos roşu, joi avem piure cu nuggets şi vineri avem ciorbică de cartofi cu legume. Se foloseşte foarte mult cartoful”, spune Anuța Vlădeanu, bucătar.

Inițiativa este apreciată și de părinți. „Copiii sunt încântaţi şi vin acasă chiar… ne scuteşte şi pe noi părinţii de o masă, că ei vin sătui. Adică foarte rar când poate ceva nu le place sau aşa. Dar per total, e o idee foarte bună”, spune o mamă.

Un model care ar putea fi replicat

Autoritățile locale spun că proiectul este unic în țară și ar putea deveni un exemplu pentru alte comunități. Primarul a lansat deja un apel către alte primării să adopte inițiativa și să dezvolte proiecte similare pentru alimentația copiilor.