Sănătatea oaselor este esențială în orice etapă a vieții, fie că îți dorești prevenirea afecțiunilor precum osteopenia și osteoporoza, fie că te recuperezi după tratamente care au afectat densitatea osoasă. Alimentația echilibrată și stilul de viață activ joacă un rol decisiv în menținerea unor oase puternice și în reducerea riscului de fracturi. Dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică, a întocmit, pentru G4Food, un ghid alimentar complet pentru prevenirea osteoporozei.
„Oasele sunt țesuturi vii, aflate într-un proces continuu de regenerare. Echilibrul dintre distrugerea și formarea țesutului osos se poate deteriora odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce duce la scăderea densității osoase și creșterea riscului de fracturi.
Vestea bună este că poți acționa în orice moment pentru a-ți proteja sănătatea oaselor”, explică dr. Mateieș.
Există factori pe care nu îi poți controla, precum vârsta înaintată, sexul feminine sau predispoziția genetică. Însă cei mai importanți factori modificabili țin de tine și sunt: alimentația, nivelul de activitate fizică și stilul de viață.
“Exercițiile fizice regulate contribuie la creșterea densității osoase, deoarece oasele se adaptează la stresul mecanic”, spune medicul.
Cea mai precisă metodă de evaluare este osteodensitometria DEXA. “Această investigație măsoară densitatea minerală osoasă cu ajutorul razelor X. Este recomandată mai ales persoanelor care prezintă un risc crescut de osteoporoză”, explică dr. Irina Mateieș.
Dacă vrei să îți menții oasele puternice și sănătoase, trebuie să ai o alimentație echilibrată, din care să nu-ți lipsească nutrienți esențiali.
Sănătatea oaselor are de suferit dacă veți consuma sare în exces. “Abuzul constant de sare poate crește eliminarea calciului prin urină. De asemenea, cofeina, în cantități mari, de peste 400 mg/zi, poate influența negativ densitatea osoasă, mai ales în cazul femeilor aflate la menopauză. Și, un al treilea factor care dăunează oaselor este consumul excesiv de alcool. Toate persoanele care beau mult alcool se pot confrunta cu un risc crescut de fracturi și scăderea densității osoase. Dar toți acești factori pot fi ținuți sub control, deci sănătatea ta osoasă depinde, în mare parte, de tine”, spune medicul.
Prevenirea osteoporozei începe cu alegeri zilnice simple, dar consecvente. O alimentație echilibrată, combinată cu un stil de viață activ, poate face diferența între fragilitate și rezistență osoasă pe termen lung.
