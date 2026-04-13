Societăți feminine și „lapte fără lactoză” acum 5.500 de ani. Descoperire arheologică în Polonia

Arheologii au identificat, în centrul Poloniei, dovezi că populații neolitice procesau laptele pentru a reduce conținutul de lactoză, într-un context care pare legat de ritualuri și, posibil, de grupuri feminine organizate. Studiul, publicat în revista Prähistorische Zeitschrift, descrie un ansamblu de vase ceramice și urme proteice care indică un consum controlat al produselor lactate, scrie La Vanguardia.

Vase ritualice și urme de lactate procesate

Descoperirea a fost făcută la situl de la Sławęcinek, unde cercetătorii de la Universitatea Nicolaus Copernic din Toruń au analizat peste 6.000 de fragmente ceramice. Opt recipiente au atras atenția: un vas mare în formă de pâlnie, cinci vase cu gât și două cupe mici.

Analizele au identificat proteine provenite din lapte de vacă, dar și de capră sau oaie. Potrivit coordonatorului studiului, Łukasz Kowalski, procesarea laptelui pentru a obține produse cu mai puțină lactoză era o soluție practică într-o perioadă în care intoleranța la lactoză era larg răspândită în Europa.

Metodele folosite ar fi fost similare celor prin care se obțin zerul sau brânza, ceea ce făcea laptele mai ușor de digerat.

Ritualuri, femei și simbolistica laptelui

Contextul descoperirii sugerează mai mult decât o practică alimentară. În apropierea vaselor au fost găsite oase de animale, în special de bovine și porcine, ceea ce indică existența unor festinuri. În același timp, mormintele din zonă aparțin exclusiv femeilor.

Cercetătorii iau în calcul existența unor structuri sociale bazate pe descendență maternă și chiar a unor grupuri feminine cu rol ritualic. În acest cadru, consumul de băuturi lactate ar fi avut o semnificație simbolică, asociată fertilității și ideii de „hrană maternă”.

Astfel de practici ar fi consolidat relațiile din interiorul grupului și ar fi avut loc în apropierea locuințelor, spațiu adesea asociat femeilor în interpretările antropologice.

Un posibil indiciu despre primele vehicule cu roți

Unul dintre vase prezintă un motiv decorativ interpretat ca reprezentarea unui car cu două roți. Dacă ipoteza este corectă, acesta ar fi unul dintre cele mai vechi indicii grafice ale transportului cu roți, comparabil cu celebra descoperire de la Bronocice.

Datarea cu radiocarbon plasează aceste obiecte în a doua jumătate a mileniului IV î.Hr., perioadă în care apar și cele mai vechi dovezi ale utilizării vehiculelor cu roți în Europa și Orientul Mijlociu.

Descoperirea oferă, astfel, o imagine mai complexă asupra vieții neolitice: adaptări alimentare la limitările biologice, dar și structuri sociale și simboluri care depășesc simpla supraviețuire.