Sănătatea intestinelor are un rol esențial pentru întregul organism. Modul în care funcționează microbiomul intestinal poate influența digestia, sistemul cardiovascular, starea de spirit și multe alte procese din corp, conform publicației Parade.

În articolele despre sănătatea digestivă apar frecvent termeni precum „balonare” și „probiotice”. Dacă balonarea este o senzație cunoscută pentru majoritatea oamenilor, conceptul de probiotice este mai puțin clar pentru mulți. Probioticele sunt microorganisme benefice care adaugă bacterii „bune” în intestin, contribuind la echilibrul microbiomului și la reducerea balonării. Ele diferă de prebiotice, care sunt fibre ce hrănesc bacteriile deja existente în intestin.

Probioticele pot fi administrate și sub formă de suplimente, însă medicii și nutriționiștii recomandă, de regulă, obținerea lor din alimentație. Există mai multe alimente bogate în probiotice, dar gastroenterologii spun că unul dintre ele se remarcă în mod constant.

Iaurtul, una dintre cele mai bune surse de probiotice

Cercetările și opiniile specialiștilor arată că iaurtul este una dintre cele mai bune surse naturale de probiotice. Consumul său poate reduce balonarea, susține digestia și ajută la restabilirea echilibrului bacteriilor din intestin.

- articolul continuă mai jos -

„Iaurtul conține bacterii vii «bune» care ajută la menținerea echilibrului microbiomului intestinal”, spune dr. Ekta Gupta, gastroenterolog și șefa secției de gastroenterologie de la University of Maryland Medical Center, cu peste zece ani de experiență.

Medicul explică și modul în care aceste bacterii acționează în organism: „Cercetările arată că aceste probiotice îmbunătățesc digestia și reduc gazele și balonarea, ajutând la descompunerea lactozei și a altor alimente greu de digerat, precum și a proteinelor din lapte”.

Bacteriile benefice prezente în iaurt includ tulpini precum Lactobacillus, Bifidobacterium și Saccharomyces. Aceste microorganisme contribuie la menținerea echilibrului microbiomului intestinal.

„Aceste produse își exercită beneficiile asupra sănătății prin producerea unor metaboliți care îmbunătățesc imunitatea intestinală, influențează metabolismul lipidelor, stimulează dezvoltarea altor bacterii benefice și inhibă creșterea bacteriilor «rele»”, explică dr. Nikiya Asamoah, gastroenterolog specializat în tratarea afecțiunilor digestive la MedStar Washington Hospital Center.

Pe lângă susținerea digestiei, iaurtul poate avea și alte efecte benefice asupra organismului. Dr. Gupta menționează că acest aliment poate contribui la întărirea sistemului imunitar, la reglarea metabolismului calciului, la menținerea sănătății oaselor și la creșterea senzației de sațietate.

Pentru persoanele cu intoleranță la lactoză există și alternative. „Dacă produsele lactate nu vă priește, chefirul sau iaurturile vegetale fermentate cu culturi vii pot fi alternative bune”, spune dr. Gupta.

Specialiștii atrag însă atenția asupra tipului de iaurt ales. Produsele cu mult zahăr adăugat pot diminua beneficiile pentru sănătate.

Alte alimente bogate în probiotice

Deși iaurtul este considerat una dintre cele mai bune opțiuni, și alte alimente fermentate pot contribui la sănătatea intestinelor. Gastroenterologii menționează, printre altele:

kimchi

varză murată

miso

tempeh

kombucha

murături fermentate

În plus, o dietă care include legume verzi, cereale integrale, nuci, semințe și fructe precum afinele, kiwi sau prunele poate sprijini echilibrul microbiomului intestinal.

Totuși, consumul acestor alimente trebuie să rămână moderat. „Consumul excesiv poate duce la simptome precum balonare, gaze sau disconfort intestinal”, avertizează dr. Asamoah.

Specialiștii recomandă integrarea alimentelor bogate în probiotice într-o alimentație zilnică echilibrată, alături de alte obiceiuri sănătoase care susțin o digestie normală.