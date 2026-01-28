Gulfood 2026, desfășurat în perioada 26–30 ianuarie 2026, este cea mai amplă ediție din istoria acestui eveniment anual dedicat industriei alimentare și băuturilor. Considerat cel mai mare târg de sourcing și inovație din lume în food & beverage, Gulfood aduce împreună producători, distribuitori, start-up-uri, cumpărători și lideri din industrie pentru a explora tendințele globale, tehnologia aplicată în sectorul alimentar și oportunitățile comerciale internaționale.

Evenimentul are loc în două locații distinctive din Dubai: Dubai World Trade Centre (DWTC) și Dubai Exhibition Centre (DEC) la Expo City Dubai.

Ce aduce Gulfood Dubai 2026

1. Participare globală fără precedent

Peste 8.500 de expozanți din 195 de țări , prezentând peste 1.5 milioane de produse .

din , prezentând peste . Expozanții includ branduri mari, companii mijlocii și start-up-uri inovatoare din toate segmentele industriei alimentare.

2. Noi sectoare de food, categorii diverse și multe noutăți

Gulfood 2026 acoperă zeci de sectoare, de la produse alimentare de bază la ingrediente inovatoare și tehnologii inteligente:

Carne & produse din carne

Lactate

Produse proaspete

Băuturi

Gulfood Startups , un spațiu dedicat companiilor emergente

Gulfood Logistics, soluții inteligente pentru lanțurile de aprovizionare

Inovații tehnologice și hub-uri dedicate viitorului alimentației globale.

3. Inovație și tehnologie

Una dintre atracțiile majore ale ediției 2026 este integrarea tehnologiei în industria alimentară. Prin colaborarea cu platforme precum Gulfood AI, evenimentul îmbrățișează tehnologii digitale și sustenabile care transformă modul în care produsele sunt cultivate, distribuite și vândute la nivel global.

4. Oportunități de afaceri și conexiuni

Evenimentul nu este doar o expoziție de produse, ci și o platformă globală de networking și tranzacții comerciale:

„Big Deal Hub” este un hub dedicat conectării directe între cumpărători și furnizori pentru încheierea de contracte importante.

Participanții au la dispoziție conferințe, summit-uri și întâlniri de afaceri între lideri din industrie.

Participare internațională de anvergură

India este pentru prima dată țară partener oficial la Gulfood 2026, cu peste 160 de expozanți agricoli, care oferă produse procesate, congelate și alte bunuri alimentare pentru export.

De asemenea, opt startup-uri indiene de tehnologie agricolă participă cu tehnologii inovative, susținând strategia „Farm to Foreign”.

Experiențe și evenimente conexe

Gulfood este mult mai mult decât un simplu târg, incluzând și evenimente de top, precum:

Masterclass-uri culinare și demonstrații ale unor bucătari renumiți

Tururi și sesiuni de inspirație pentru vizitatori

Gulfood Innovation Awards, unde se premiază cele mai inovatoare produse și soluții din industrie.

Gulfood 2026 Dubai marchează, așadar, un moment definitoriu pentru industria globală a alimentelor și a băuturilor. Prin dimensiunea sa fără precedent, integrarea de inovații tehnologice, rolul de centru de tranzacții internaționale și participarea globală extinsă, evenimentul figurează ca un catalizator major pentru comerțul global, sustenabilitate și viitorul alimentației la scară mondială.

Pentru prima dată participare românească

Carmistin The Food Company participă, pentru prima dată, la Gulfood Dubai, la secțiunea Gulfood Meat and Poultry. Carmistin The Food Company este un holding antreprenorial 100% românesc care, în ultimele două decenii, a devenit un jucător de referință în industria agroalimentară din România.

La fel și FMCG Wholesale (în secțiunea de logistică) este o companie de import-export orientată B2B, specializată în furnizarea en-gross de bunuri de larg consum cu rulaj rapid către retaileri, angrosiști și distribuitori din Europa, Regatul Unit, Asia, Orientul Mijlociu și Africa.