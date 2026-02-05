Vizitatorii Muzeului Etnografic „Francisc Nistor” din Sighetu Marmației pot descoperi, în această perioadă, o instalație culturală care îmbină tradiția cu tehnologia digitală. Este vorba despre o sobă interactivă, inspirată din sobele tradiționale maramureșene, care propune o formă inedită de apropiere de gastronomia locală: gătitul virtual.

La exterior, soba păstrează fidel aspectul autentic al celor întâlnite în casele vechi din Maramureș, arată Radio România Cluj. În interior însă, focarul și plita sunt înlocuite de ecrane tactile, care permit selectarea rețetelor și parcurgerea etapelor de preparare. Vizitatorii pot „găti” virtual mâncăruri tradiționale, iar experiența este completată de informații culturale și povești despre fiecare preparat.

Tradiție reinterpretată prin tehnologie digitală

Soba interactivă face parte din proiectul cultural „Maramureș – Bucătărie fără frontiere”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul își propune să aducă în prim-plan patrimoniul gastronomic al zonei și diversitatea culturală a regiunii, folosind instrumente moderne de prezentare. „Avem o sobă interactivă care combină tehnologia modernă cu tradiția culinară maramureșeană și care are două componente. Un ecran pe care rulează filme cu socăcițele care gătesc anumite tipuri de mâncare și o «plită», care e de fapt un ecran touch, pe care cei care doresc pot pregăti aceeași rețetă, respectând indicațiile socăcițelor”, explică Nicoleta Nemeș, muzeograf.

Instalația nu se limitează doar la bucătăria românească. Potrivit reprezentanților muzeului, selecția de rețete reflectă multiculturalitatea specifică zonei Maramureșului istoric. „Avem rețete românești, ucrainene, evreiești și urmează să avem și alte rețete. Momentan avem următoarele rețete: coleașă (mămăligă) cu brânză, vărzar, popricaș de pui, hribe albe cu tocană, o rețetă din Apșa de Jos (Ucraina) și ciolent, o mâncare specifică evreilor”, precizează Nicoleta Nemeș.

Entuziasm în rândul vizitatorilor

Soba interactivă a fost deja testată de publicul muzeului, iar reacțiile au fost, potrivit organizatorilor, peste așteptări. Vizitatorii au privit experiența ca pe o noutate și o modalitate atractivă de a intra în contact cu bucătăria tradițională. „Toată lumea era foarte entuziasmată, soba noastră li s-a părut interesantă, o noutate pentru ei. Să știți că mulți dintre ei și-au filmat rețeta și spuneau că o vor încerca și acasă”, spune muzeografa.

Interesul nu a venit doar din partea publicului local sau a turiștilor români. Printre cei care au testat soba interactivă s-a numărat și un specialist din afara Europei. „Printre cei care au testat rețetele a fost și un coleg de-al nostru de la un muzeu din Japonia, foarte încântat de idee, a gătit câteva preparate și spunea că le va încerca și acasă, să le guste împreună cu familia”, mai afirmă Nicoleta Nemeș.

Între experiența digitală și gustul autentic

Deși gătitul virtual oferă o experiență educativă și atractivă, reprezentanții muzeului subliniază că nimic nu poate înlocui complet contactul direct cu mâncarea tradițională, cu gustul și mirosul ei. Soba interactivă deschide însă o poartă către acest univers culinar, stârnind curiozitatea și dorința de a recrea rețetele acasă. În acest fel, tradiția nu este doar expusă, ci transmisă mai departe, adaptată la limbajul și așteptările publicului contemporan.