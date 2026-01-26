Industria de hrană pentru animale din Europa nu este distribuită uniform pe continent, ci este puternic concentrată în anumite regiuni. Această realitate reflectă tradiții vechi din industria alimentară europeană, accesul la materii prime agricole, infrastructura de export și, nu în ultimul rând, modul în care diferite culturi europene privesc animalele de companie: ca membri ai familiei, conform Pets&Cats.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
O simplă privire asupra hărții companiilor de pet food din Europa arată clar că geografia, cultura și economia merg mână în mână atunci când vine vorba de mâncarea pentru câini și pisici.
Europa de Vest și Europa Centrală găzduiesc cea mai mare parte a companiilor incluse în baza de date „Top Companies” a Petfood Industry. Țări precum Marea Britanie, Germania, Italia, Franța, Spania și Belgia apar constant, fiecare având mai multe sedii sau unități de producție.