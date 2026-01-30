O cunoscută concurentă de la emisiunea culinară Chefi la cuțite a murit la vârsta de 40 de ani. Este vorba despre Tal Berkovich care în timpul emisiunii a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu, potrivit Antena 1.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Tal Berkovich a murit în urma unui accident de circulație. Ea avea 40 de ani. Anunțul privind decesul a fost făcut pe rețelele de socializare de Alina Pușcău, prietena lui Tal Berkovich.

„Prietena mea cea mai bună, Tal Berkovich, a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică. Te iubesc! Îmi pare rău că nu am putut fi lângă tine. Transmit condoleanțele mele spre familie. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a transmis Alina Pușcău.

Tal Berkovich a participat la sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite. Ea este o americancă născută în Israel pe jumătate româncă. Berkovich a decis să participe la emisiune, fiind susținută de prietena ei, Alina Pușcău. În cariera sa a fost actriță și model.

„Am primit cu tristețe vestea despre plecarea lui Tal Berkovich. Transmit sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați, gândurile mele sunt alături de voi în aceste momente dureroase”a scris, pe contul de Facebook, chef Ștefan Popescu.