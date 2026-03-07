Comuna Ghiroda de lângă Timișoara este în acest weekend capitala apiculturii din vestul țării. 70 de expozanți din România, Serbia, Croația și Ungaria participă la Târgul Apicol Internațional de Primăvară, organizat sâmbătă și duminică în zona Căminului Cultural. Apicultori, producători de echipamente și iubitori ai produselor naturale pot descoperi miere, propolis, polen, lăptișor de matcă, dar și utilaje și accesorii pentru stupine. Târgul de la Ghiroda a ajuns la ediția a XV-a și este organizat de Asociația Apis Banatica și Primăria Ghiroda.

”Tradiția a început acum 16 ani, chiar dacă suntem la a 15-a ediție. Pandemia ne-a lăsat un an, 2021, fără eveniment. A pornit din comunitate, de la un mic grup de apicultori de aici. De la an la an a crescut. Din țară nu e cel mai mare târg apicol, dar în ceea ce privește vestul țării, și Banatul, Ghiroda este un reper, pentru tot ceea ce înseamnă producția de miere. Sunt expozanți veniți din toată țara, din Bistrița, Alba, Hunedora, Vâlcea. Au venit cu produse ale stupului, cât și cu utilaje menite să ușureze activitatea oamenilor care se ocupă de această îndeletnicire. Din păcate nu e o perioadă bună pentru cei care se ocupă cu albinele, industrie suferă, însă românii sunt convinsă că vizitatorii își vor face de aici proviziile pentru tot anul”, a declarat pentru G4Food Anamaria Bărăgan, organizatorul din partea primăriei.

Târgul cu intrare liberă include și conferințe susținute de specialiști din domeniu, despre apicultura modernă, selecția mătcilor sau metodele de combatere a bolilor la albine. Evenimentul de la Ghiroda face parte din seria de acțiuni care promovează candidatura Banatului la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028.