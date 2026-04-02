Forma unei trufe contează atunci când vrei să o vinzi. Forma ciupercilor se zice că depinde de forma terenului pe care crește.
Cel puțin așa ne-au explicat Teresa și Joaquim, cu care am fost pe dealurile din Aragon (Spania) la o vânătoare de trufe. „Dacă ar fi perfect rotundă, ar fi bine. Se spune că atunci când se fac în teren accesibil, ies rotunjite. Iar dacă terenul este mai neregulat, mai urât, ies cu forme mai ciudate”.
Pentru a simți mirosul de trufă proaspătă am fost îndemnați să o încălzim în palme: „Dacă o ținem puțin în mâini, dându-i căldură, apoi va mirosi ca un amestec de pământ, noroi, trufă”. Miros de viață la țară, în natură, dar și de restaurant select cu mâncare bună.
Citește materialul complet despre vânătoarea de trufe cu câini.
