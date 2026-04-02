VIDEO | Forma unei trufe contează atunci când vrei să o vinzi/ Cele perfect rotunde sunt mai scumpe

02 apr. 2026, Călătorii Culinare
Foto: G4Food

Forma unei trufe contează atunci când vrei să o vinzi. Forma ciupercilor se zice că depinde de forma terenului pe care crește.

Cel puțin așa ne-au explicat Teresa și Joaquim, cu care am fost pe dealurile din Aragon (Spania) la o vânătoare de trufe. „Dacă ar fi perfect rotundă, ar fi bine. Se spune că atunci când se fac în teren accesibil, ies rotunjite. Iar dacă terenul este mai neregulat, mai urât, ies cu forme mai ciudate”.

Pentru a simți mirosul de trufă proaspătă am fost îndemnați să o încălzim în palme: „Dacă o ținem puțin în mâini, dându-i căldură, apoi va mirosi ca un amestec de pământ, noroi, trufă”. Miros de viață la țară, în natură, dar și de restaurant select cu mâncare bună.

Citește materialul complet despre vânătoarea de trufe cu câini.

Pe aceeași temă

Călătorii Culinare
05 apr.
VIDEO | Tradiții de Paște în Franța, povestite de un român/ Adrian Voicu (scriitor): „Mai bine îi las pe ei să vă spună exact ce mănâncă”
VIDEO | Tradiții de Paște în Franța, povestite de un român/ Adrian Voicu (scriitor): „Mai bine îi las pe ei să vă spună exact ce mănâncă”
Călătorii Culinare
05 apr.
FOTO-VIDEO | Expoziția de ouă de ciocolată cu simbolistica lui Gaudí / Cei mai celebri ciocolatieri din Barcelona s-au întrecut în a reconstrui spiritul Parcului Güell
FOTO-VIDEO | Expoziția de ouă de ciocolată cu simbolistica lui Gaudí / Cei mai celebri ciocolatieri din Barcelona s-au întrecut în a reconstrui spiritul Parcului Güell
Călătorii Culinare
04 apr.
VIDEO | Șonca, șoncul, șunca ce nu lipsește de pe masa bănățenilor, ardelenilor și bihorenilor de Paște
VIDEO | Șonca, șoncul, șunca ce nu lipsește de pe masa bănățenilor, ardelenilor și bihorenilor de Paște
Nutriție
04 apr.
VIDEO | Cum ne pregătim corect pentru masa de Paște / Tania Fântână (nutriționist): „Gustul nu stă în cantitate”
VIDEO | Cum ne pregătim corect pentru masa de Paște / Tania Fântână (nutriționist): „Gustul nu stă în cantitate”
Fântâna de sănătate
03 apr.
VIDEO | Fântâna de sănătate | Dr. Fadi Cherry (medic stomatolog): Frecvența cu care mâncăm contează mai mult decât cantitatea pentru sănătatea dinților / Cum pot afecta dantura sucurile „100% naturale”
VIDEO | Fântâna de sănătate | Dr. Fadi Cherry (medic stomatolog): Frecvența cu care mâncăm contează mai mult decât cantitatea pentru sănătatea dinților / Cum pot afecta dantura sucurile „100% naturale”