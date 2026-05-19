Prețurile îngrășămintelor au urcat puternic în Uniunea Europeană, iar România a înregistrat cea mai mare creștere dintre toate statele membre. Datele publicate marți de Eurostat și citate de Agerpres arată că scumpirile continuă să pună presiune asupra sectorului agricol european.

În ultimul trimestru al anului 2025, prețul mediu al îngrășămintelor și amelioratorilor de sol din Uniunea Europeană a crescut cu 8% comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior. Evoluția confirmă revenirea unui trend ascendent, după doi ani în care costurile au înregistrat scăderi. România se află pe primul loc în clasamentul majorărilor de prețuri din UE. Creșterea anuală a ajuns la 16,8%, depășind semnificativ media europeană.

România, lider european la scumpirea îngrășămintelor

Datele Eurostat arată că prețurile îngrășămintelor au crescut în 24 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. După România, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Irlanda, unde prețurile au urcat cu 15,3%, și în Țările de Jos, cu o majorare de 12,1%.

La polul opus s-au situat doar trei state membre. În Bulgaria, prețurile au scăzut cu 6,1%. Reduceri minore au fost raportate și în Croația și Lituania, unde declinul a fost de 0,2%.

Evoluția din România este urmărită atent de fermieri și de industrie. Costurile mai mari pentru îngrășăminte pot influența direct cheltuielile de producție și, implicit, prețurile produselor agricole.

- articolul continuă mai jos -

Patru trimestre consecutive de creșteri în Uniunea Europeană

Potrivit Eurostat, piața îngrășămintelor a traversat schimbări majore în ultimii ani. Prețurile au explodat în perioada 2021–2022, pe fondul crizelor energetice și al perturbărilor din lanțurile de aprovizionare. După această perioadă, în anii 2023 și 2024 au fost înregistrate scăderi.

Tendința s-a schimbat însă în 2025. Datele statistice arată că prețurile au revenit pe creștere timp de patru trimestre consecutive. Această evoluție ridică noi semne de întrebare privind costurile de producție din agricultură. Pentru mulți fermieri europeni, îngrășămintele reprezintă una dintre cele mai importante categorii de cheltuieli.

Uniunea Europeană pregătește sprijin financiar pentru fermieri

În paralel cu publicarea datelor statistice, Uniunea Europeană se pregătește să anunțe eliberarea unor fonduri destinate sprijinirii fermierilor afectați de creșterea costurilor. Potrivit informațiilor citate de Agerpres, situația s-a agravat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Conflictul a amplificat tensiunile din piețele internaționale și a adus noi incertitudini privind aprovizionarea și costurile materiilor prime.

Pentru a atrage atenția asupra situației, organizațiile fermierilor au programat un miting în fața Parlamentului European de la Strasbourg.

Acolo este așteptat și planul de acțiune al Comisiei Europene. Fermierii cer măsuri rapide și eficiente, într-un context în care costurile de producție continuă să crească, iar presiunea asupra sectorului agricol se accentuează.