Direcția Silvică Buzău a scos la licitație două loturi din fondul forestier administrat, pentru cesionarea dreptului de recoltare a trufelor, cantitatea estimată fiind de 2.000 de kilograme, transmite Agerpres.

Trufele sunt considerate unele dintre cele mai exclusiviste ingrediente din gastronomia de fine dining, fiind apreciate pentru aroma lor intensă și comercializate în special către restaurante.

Potrivit directorului Direcției Silvice Buzău, Ciprian Silvestru, cele două loturi au fost împărțite în funcție de zonele forestiere administrate.

„Sunt două loturi, unul este pe teritoriul Ocolului Silvic Râmnicu Sărat, o cantitate estimată de 1.000 kg. În această zonă se găsesc mai multe trufe şi sunt mai mulţi doritori pentru suprafaţa respectivă şi mai este lotul II, cu o cantitate estimată tot de 1.000 kg dar pe teritoriul celorlalte şase ocoale, Buzău, Cislău, Gura Teghii, Pârscov, Tisău şi Vintilă Vodă. Sunt restaurante care se preocupă de preparare lor, este un domeniu culinar de nişă şi anumite restaurante se preocupă de prepararea lor”, a declarat Ciprian Silvestru pentru AGERPRES.

Două specii de trufe cu valoare gastronomică ridicată

Reprezentanții Direcției Silvice Buzău precizează că trufele fac parte din genul Tuber, iar dintre speciile comestibile cu valoare alimentară ridicată se remarcă Tuber melanospora și Tuber aestivum.

Tuber melanospora, cunoscută și drept trufa neagră sau „fierea pământului”, crește la mică adâncime în solurile bogate în calcar, în special în pădurile de stejar. Are un gust plăcut și un miros asemănător fragilor.

Tuber aestivum, denumită și trufa de vară, apare în zonele mai calde, preferă solurile bogate în humus și calcar și se dezvoltă în grupuri numeroase. Trufele mature degajă un miros puternic, care poate fi detectat de câini special antrenați.

Câinii specializați pentru căutarea trufelor

Căutătorii de trufe folosesc în special câini de vânătoare, însă rasa Lagotto romagnolo este considerată una dintre cele mai eficiente pentru această activitate.

„Lagotto romagnolo este o rasă specială creată pentru trufe, mai sunt rase pe care le poţi specializa, sunt rase de vânătoare cu mirosul foarte bun, se foloseşte şi Bracul german, dar în principiu Lagotto se foloseşte, sunt născuţi pentru asta”, a explicat pentru AGERPRES președintele Asociației Chinologice Buzău, Lionel Zosmer.

Acesta a subliniat că relația dintre câine și stăpân este esențială în timpul căutărilor, iar animalele insuficient antrenate pot deteriora trufele în momentul descoperirii.

Recoltarea fără autorizație se sancționează

Recoltarea trufelor este reglementată prin lege, iar persoanele care nu dețin autorizații riscă sancțiuni.

În iulie anul trecut, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurală Grebănu au depistat patru tineri din județul Neamț care recoltau trufe fără autorizație în extravilanul localității Buda. Oamenii legii au confiscat 23 de kilograme de trufe și au aplicat amenzi în valoare totală de 7.000 de lei, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.