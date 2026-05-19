Cercetători citați de revista științifică Cell Press au demonstrat că structuri implicate în fotosinteza plantelor pot fi transferate în celule animale și utilizate pentru a transforma lumina în molecule energetice. Studiul, publicat recent în Cell, arată că aceste mecanisme au redus inflamația într-un model experimental de sindrom al ochiului uscat, transmite MEDIAFAX.

Echipa de cercetare a izolat din spanac structuri numite tilacoizi, componente ale cloroplastelor responsabile de reacțiile dependente de lumină din procesul de fotosinteză. Acestea au fost transformate în nanoparticule denumite LEAF și introduse ulterior în celule de mamifere.

Potrivit autorilor, particulele pot rămâne active timp de câteva ore și pot transforma lumina în molecule energetice necesare metabolismului celular. În același timp, ele contribuie la neutralizarea speciilor reactive de oxigen, considerate factori importanți în procesele inflamatorii.

Picături pentru ochi testate pe animale

În cadrul experimentelor, cercetătorii au folosit particulele LEAF sub formă de picături oftalmice într-un model animal de sindrom al ochiului uscat. Afecțiunea este asociată cu inflamație și acumulare de radicali liberi la nivelul suprafeței oculare.

Tratamentul a fost asociat cu reducerea inflamației și diminuarea stresului oxidativ în țesutul corneean. Cercetătorii spun că efectele au apărut chiar și fără expunere suplimentară la lumină artificială, ceea ce sugerează că lumina ambientală poate activa parțial sistemul.

Autorii studiului susțin că particulele acționează atât în interiorul celulelor, cât și în mediul extracelular, unde reduc moleculele oxidative care întrețin inflamația.

Tehnologia este încă în fază preclinică

Deși rezultatele sunt considerate promițătoare, cercetătorii subliniază că tehnologia se află încă în fază preclinică. Următoarea etapă va fi testarea siguranței și eficienței la oameni, prin studii clinice.

Echipa implicată explorează deja posibilitatea extinderii tehnologiei și către alte tipuri de țesuturi. Potrivit autorilor, astfel de „organite vegetale transplantate” ar putea deveni în viitor baza unor terapii care folosesc lumina pentru susținerea proceselor biologice umane.