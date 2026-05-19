19 mai 2026, Articole / Reportaje
Clostridium perfringens nu mai apare în apa din Curtea de Argeș după aproape patru luni / DSP a identificat însă enterococi intestinali
Foto Dreamstime
Bacteria Clostridium perfringens nu a mai fost identificată în apa furnizată în rețeaua care deservește municipiul Curtea de Argeș și localitățile limitrofe, pentru prima dată după aproape patru luni, potrivit ultimelor analize efectuate de Direcția de Sănătate Publică Argeș, transmite Agerpres.

Au fost identificați însă enterococi intestinali

Potrivit buletinelor de analiză publicate marți pe site-ul societății Aquaterm, în două probe de apă recoltate pe 13 mai a fost confirmată prezența enterococilor intestinali.

Una dintre probe a fost prelevată la ieșirea din stația de tratare Cerbureni, iar cealaltă de la o grădiniță din municipiul Curtea de Argeș.

Prezența enterococilor intestinali fusese confirmată anterior și într-o probă recoltată la sfârșitul lunii aprilie, tot la ieșirea din stația de tratare.

Clostridium perfringens fusese depistată în ianuarie

Bacteria Clostridium perfringens a fost identificată pentru prima dată în luna ianuarie, la ieșirea din stația de tratare Cerbureni.

Analizele ulterioare au reconfirmat constant prezența bacteriei până la începutul lunii mai.

În urma problemelor apărute în rețeaua de distribuție, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș a decis, în luna februarie, instituirea stării de alertă în municipiul Curtea de Argeș.

Lucrări de modernizare la stația de tratare a apei

În luna martie, societatea Aquaterm a început lucrări de modernizare a stației de tratare a apei de la Cerbureni.

Guvernul aprobase anterior măsuri de urgență pentru reabilitarea filtrelor de nisip și a instalației hidraulice din galeria edilitară a stației.

Apa nu este potabilă din noiembrie 2025

Apa furnizată în municipiul Curtea de Argeș și în comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești, unde locuiesc aproximativ 40.000 de persoane, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Problemele au apărut după creșterea turbidității apei, în contextul lucrărilor efectuate la amenajarea hidroenergetică Vidraru.

Societatea Aquaterm anunța încă din 10 noiembrie 2025 că nivelul ridicat de turbiditate depășea capacitatea de filtrare a stației de tratare Cerbureni.

Ulterior, în apă a fost depistată și bacteria Clostridium perfringens.

Autoritățile au instalat bazine cu apă potabilă

În perioada stării de alertă, autoritățile locale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență au instalat 20 de bazine cu apă potabilă pentru populație.

De asemenea, apa provenită de la izvorul Pod Progresul și de la forajul din curtea Mănăstirii Curtea de Argeș a fost declarată potabilă.

Direcția Silvică Buzău scoate la licitație dreptul de recoltare a 2.000 de kilograme de trufe. Ingredientul rar ajunge în restaurante de fine dining
Structuri extrase din spanac au redus inflamația oculară într-un studiu experimental. Cercetătorii au folosit mecanisme ale fotosintezei pentru a produce energie în celulele ochiului
UE pregătește fonduri de urgență pentru fermieri / Creșterea prețurilor la îngrășăminte pune presiune pe agricultură
Produsul pe care Coca Cola îl mai comercializează în doar două țări. Care este și când a fost retras de pe restul piețelor
Ce înseamnă furt care implică produse pentru grătar? Poliția canadiană a descoperit hoțul cu patru lăbuțe în flagrant, cu hotdog-ul în gură
