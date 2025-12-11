G4Food lansează seria de interviuri video „Fine dining”, un proiect editorial dedicat restaurantelor exclusiviste din România, locurilor în care gastronomia se întâlnește cu arta, disciplina și excelența. Seria își propune să aducă în prim-plan poveștile din spatele meniurilor rafinate, filosofia bucătarilor, viziunea antreprenorilor și mecanismele care transformă o cină într-o experiență completă.

Începem această serie cu un restaurant din nordul Capitalei, situat într-o zonă în care restaurantele cochete se succed unul după altul. Vorbil despre Restaurantul SOL, locul care încearcă să creeze o experiență completă, caldă, familiară, dar și sofisticată.

Am mers acolo să vedem ce înseamnă acest concept „dincolo de farfurie”, și, desigur, chiar în farfurie.

Primul contact: atmosfera SOL

Gazda noastră, Ligia, a fost și cea care ne-a introdus în vibe-ul locului: un mix de relaxat, romantic și prietenos, potrivit pentru întâlniri, business lunch sau seri între prieteni.

„De obicei, când intră, oamenii sunt încântați pentru că ne diferențiem de celelalte restaurante din zonă. Interacțiunea este caldă, familiară, iar colegii mei sunt foarte profesioniști. Cel mai important este că mâncarea îi cucerește, descoperă atmosfera și cu siguranță revin.”

SOL mizează pe o primire personală și pe senzația că intri într-un loc atent construit, dar deloc pretențios. Exact genul acela de fine dining fără rigiditate.

Ce înseamnă experiența SOL?

Managerul restaurantului, Alex, rezumă totul într-o singură idee: experiența vine din fiecare detaliu.

„În primul rând e vorba de experiența culinară: materie primă de sezon, trufe, pește proaspăt. Apoi serviciile, deoarece ospătarii sunt foarte implicați. Și felul în care arată locația, atmosfera.”

La SOL nu se merge doar pentru un fel anume, ci pentru o stare. Muzică lejeră, remixuri italiene, volum moderat, iar vara, o terasă cu aer de lounge, unde oamenii vin să socializeze și să se bucure de ritmuri calme.

Meniul SOL și filosofia din spatele preparatelor

Chef-ul restaurantului, Raul, este omul care a gândit conceptul culinar. Are o regulă simplă: ingredientele trebuie lăsate să vorbească.

„Îmi place să aleg ingrediente de cea mai bună calitate, sezoniere, sunt în punctul lor maxim de gust și prospețime. Și îmi place să nu le modific prea mult. Să păstrez gusturile naturale.”

Într-o eră în care platingul tinde să devină mai important decât gustul, Raul e tranșant: „A fost o perioadă în care credeam că platingul e cel mai important. Mi-am dat seama că nu. Cel mai important este ca mâncarea să fie gustoasă, iar porțiile să fie echilibrate.”

Bucătăria deschisă îi permite să vadă reacțiile oamenilor în timp real: „De multe ori îmi dau seama fără să aud ce spun, se vede pe fața lor. La unele preparate chiar sunt surprinși de cât de bune sunt.”

Specialitățile unice SOL: vânat și preparate rare în București

Unul dintre elementele care diferențiază SOL în nordul Capitalei este vânatul. Pentru clienți, aceste specialități sunt o surpriză rară, iar cunoscătorii le caută în mod special.

„Suntem singurii din zonă care lucrăm cu produse din vânat, mai ales în sezonul rece. Avem ciorbă de cerb duminica, mezeluri artizanale din vânat, un risotto cu mușchi de cerb, vin roșu și salvie… preparate interesante și diferite.”

Preparatele signature

Salata Baby Gem

Un hit neașteptat: „E extrem de simplă: baby gem, o emulsie specială de ulei de măsline cu citrice și fulgi de sare Maldon. E super fresh și lumea o mănâncă mereu”.

Risotto cu porcini și trufe

Raul vorbește cu pasiune despre farfuria lui preferată: „Folosim porcini din Transilvania, trufe proaspete, unt de 83% grăsime și parmigiano reggiano. Pot să spun că este cel mai bun risotto cu trufe pe care l-am făcut.”

Și, sincer, confirmăm: cremos, bogat, perfect echilibrat.

Ribeye cu sos Café de Paris

Un preparat construit pe tehnici clasice reinterpretate.

„Sosul Café de Paris este inspirat din untul clasic. În perioada rece merge perfect cu carnea și cu un sos cald.”

Deserturile

Am testat tiramisu și înghețata cu crème brûlée, însă adevărata revelație a fost cheesecake-ul. Un desert cu aspect de pască, dar cu o textură și un gust memorabile.

Ce urmează la SOL?

În primăvară, meniul se schimbă din nou: „O să fie ceva ce cred că oamenii nu au mai văzut la noi în țară. Un meniu sezonier, foarte fresh, cu multe legume proaspete.”

Verdictul G4Food

SOL oferă o experiență completă: