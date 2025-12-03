Woohoo, primul restaurant cu un chef AI, la Dubai, prilej de reînnoite dileme: poate un algoritm să înlocuiască spiritul unui chef? Localul servește „tartar de dinozaur” pe o farfurie care pulsează ca un organism viu, la prețul de 50 de euro

La Dubai este pe care să se deschidă publicului larg noul templu hi-tech al gastronomiei, unde gustul este imaginat de inteligența artificială, a cărei locație pare desprinsă direct din Black Mirror, scrie ziarul italian La Repubblica.

Se numește Woohoo și se prezintă drept primul restaurant din lume coordonat de un chef care nu e uman, ci o entitate dotată cu AI. Entitatea are și un nume, Aiman, și, dincolo de a fi digital, este blond și foarte prezentabil. Nu știm dacă are și ochi albaștri, pentru că îi are acoperiți de vizori ultratech. De facto, o hologramă care îi întâmpină pe oaspeți la intrare.

Știrea, după cum relatează agenția France-Presse, a făcut rapid înconjurul lumii și al rețelelor sociale: este vorba de un local dominat de un mare cilindru central prezentat drept „supercomputer”, proiecții futuriste pe pereți, preparate descrise ca fiind rezultatul unui laborator de genetică, mai degrabă decât al unei brigăzi de bucătărie.

Holograma gândește, chefii în carne și oase gustă

Și, de fapt, Aiman nu gătește: el proiectează. Este un model antrenat pe mii de rețete și ani de cercetare în gastronomia moleculară. Un fel de creier culinar care imaginează combinații și secvențe tehnice, apoi transpuse în realitate de bucătari din carne și oase, gata să corecteze proporții și echilibre. Aiman „gândește”, bucătarii în carne și oase gustă.

Cel mai discutat preparat este un aperitiv cu nume gândit să creeze senzație: tartar de dinozaur. Dar nu vine din Jurassic Park: este explicat ca o reconstrucție „bazată pe ADN-ul animalului”. În practică, o combinație de cărnuri crude cu o rețetă secretă, servită într-o farfurie pulsând, care pare să respire. Cincizeci de euro de science-fiction culinar. Unul dintre privilegiații care a gustat deja îl descrie drept „o surpriză absolut delicioasă”.

Dar nu toți sunt convinși. Mohamad Orfali, chef cu stea Michelin de la Orfali Bros, fost numărul 1 în clasamentul 50 Best Restaurants din Orientul Mijlociu, intervievat de AFP, se arată tranșant: „Un chef AI nu există. În bucătărie de sufletul bucătarului. Inteligența artificială nu are nici sentimente, nici amintiri”.

O observație care atinge miezul dezbaterii: poate un algoritm genera emoție gastronomică? Poate un sos fără memorie să miște ceva în tine? Poate o hologram să aibă o copilărie, pe care bucătarii o invocă adesea când își povestesc creațiile?

Bucătăria devine un limbaj în pas cu tehnologia

Place sau nu, Dubaiul este și asta: un loc unde ineditul devine posibil, iar kitsch-ul se îmbină cu avangarda. Woohoo, cu avatarul lui care oferă sfaturi pe Instagram și cu rețetele sale „post-umane”, se potrivește perfect vocației orașului de a fi un laborator al viitorului – chiar și atunci când viitorul este mai degrabă estetic decât real.

Este probabil că Aiman nu va înlocui pe nimeni, nici măcar pe Gordon Ramsay, care, dealtfel, rămâne obiectivul declarat al proprietarilor ca achiziție în viitor. Dar fenomenul spune multe despre felul în care percepem bucătăria astăzi: un limbaj care vrea să fie din ce în ce mai mult spectacol, tehnologie, narațiune, mai comentează ziarul italian citat.