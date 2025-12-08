Lanțul britanic de restaurante Harry Ramsden’s, celebru pentru preparatul său Fish & Chips și prezent în Guinness Book, intră oficial pe piața din România. Brandul, fondat în anul 1928, va fi dezvoltat local printr-un parteneriat exclusiv cu Horecagroup SRL, informează Profit.ro.

Primul restaurant Harry Ramsden’s din România urmează să fie inaugurat în luna martie 2026, iar al doilea va fi deschis tot anul viitor. Pentru anul 2027, compania își propune extinderea în marile centre comerciale din București, iar din 2028 dezvoltarea va continua în principalele orașe din țară.

Pe lângă rețeaua de restaurante, parteneriatul vizează și intrarea produselor Harry Ramsden în comerțul cu amănuntul, prin listarea acestora în hipermarketuri. Astfel, într-o a doua etapă de dezvoltare, fish & chips-urile brandului vor putea fi achiziționate și pentru consumul acasă.

Restaurantul a intrat în Guinness World Records pentru cele mai multe porții de Fish & Chips servite într-o singură zi

Din punct de vedere financiar, taxa de intrare în franciză este de 150.000 de euro, iar investiția totală pentru o unitate se situează între 300.000 și 400.000 de euro, în funcție de suprafață. Contractul de franciză este încheiat pe o perioadă de 10 ani. Cifra de afaceri anuală estimată pentru un restaurant este cuprinsă între 1,5 și 1,8 milioane de euro.

Povestea brandului Harry Ramsden’s a început în West Yorkshire, în localitatea Guiseley, unde fondatorul Harry Ramsden a deschis, cu doar 150 de lire sterline, un mic magazin de lemn situat lângă o stație de tramvai. La doar trei ani distanță, după succesul inițial, a fost inaugurat primul restaurant în aceeași zonă.

La momentul respectiv, unitatea a devenit rapid extrem de populară, fiind clasată ca al doilea cel mai frecventat restaurant din Marea Britanie, după celebrul The Ritz din Londra. Locația impresiona prin detalii precum covoare pe pereți, lambriuri din stejar și candelabre.

Un moment istoric pentru brand a avut loc în iulie 1952, când restaurantul a intrat în Guinness World Records pentru cele mai multe porții de Fish & Chips servite într-o singură zi. Cu ocazia aniversării a 21 de ani de existență, au fost serviți nu mai puțin de 10.000 de clienți într-o singură zi.