Longevitatea nu înseamnă doar ani în plus de viață, ci și capacitatea de a ne păstra sănătatea fizică și mentală pentru cât mai mult timp. În opinia Dianei Palotaș, psiholog, specialist în neuroștiințe și nutriție, multe dintre instrumentele care ne pot ajuta să îmbătrânim mai sănătos sunt deja la îndemâna noastră.

Într-un interviu acordat G4Food, aceasta a vorbit despre ceea ce numește „superputerile” pe care fiecare persoană le poate activa pentru a-și susține sănătatea creierului, echilibrul emoțional și starea generală de bine.

„Putem să ne bucurăm la maximum de potențialul cu care ne-am născut”

Diana Palotaș spune că ideea acestor „superputeri” a pornit de la observația că multe dintre lucrurile care ne influențează sănătatea sunt accesibile și nu necesită intervenții complicate.

„Am scris o carte în care vorbesc despre cele 10 superputeri pe care le avem la îndemâna noastră, iar dacă le activăm, putem să ne bucurăm la maximum de potențialul cu care ne-am născut.”

Întrebată care sunt câteva dintre aceste principii pe care oamenii le pot aplica chiar de astăzi, specialista a început cu ceea ce consideră fundamentul sănătății.

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Somnul, prima „superputere”

Pentru Diana Palotaș, somnul ocupă primul loc în lista obiceiurilor care susțin sănătatea pe termen lung.

„În primul și în primul rând, somnul. Atunci când prioritizezi somnul, toate celelalte încep să se regleze.”

Numeroase cercetări au arătat că somnul influențează memoria, capacitatea de concentrare, echilibrul hormonal și sănătatea metabolică, fiind unul dintre cei mai importanți piloni ai stării generale de sănătate.

Lumina naturală și ritmul biologic

Un alt obicei simplu, dar important, este expunerea la lumina naturală în prima parte a zilei.

„Apoi, lumina naturală a zilei. Dacă ieși minimum 10 minute dimineața la lumina naturală, chiar dacă soarele este ascuns după nori, îți reglezi ceasul intern, acel ciclu circadian.”

Potrivit specialiștilor, ritmul circadian influențează procese esențiale precum somnul, secreția hormonală și nivelul de energie.

Alimentația și hidratarea

Lista continuă cu două elemente care țin de rutina zilnică și care pot avea efecte importante asupra sănătății.

„Apoi, alimentația să fie, așa cum am spus, cât mai aproape de natural. Hidratarea.”

Diana Palotaș atrage atenția că organismul uman este dependent de apă pentru funcționarea optimă a tuturor sistemelor sale.

„Noi suntem cam 70% apă, ne naștem 90%, iar la vârste adulte spre avansate avem doar 50% apă. Ne stafidim pur și simplu din cauza deshidratării și din cauza apei mai puține pe care o avem în corp. Hidratarea este foarte importantă.”

Postul intermitent și regenerarea organismului

Pe lista sa se află și postul intermitent, despre care spune că poate susține procesele naturale de refacere ale organismului.

„La alimentație aș numi și postul. Pentru că nu contează doar să te alimentezi, contează și să îi dai răgaz corpului să se regenereze. Iar postul intermitent permite acest lucru.”

Specialista consideră că perioadele de pauză dintre mese pot reprezenta o componentă importantă a unui stil de viață echilibrat.

Socializarea și conexiunile autentice

Dincolo de alimentație și obiceiurile zilnice, Diana Palotaș vorbește și despre importanța relațiilor umane.

„Bineînțeles, socializarea face parte dintr-un stil de viață sănătos, pentru că fără conexiuni nu putem să vorbim despre sănătate. Suntem ființe intersociale și avem nevoie de această interacțiune de calitate.”

Ea consideră că problema societății moderne nu este lipsa contactelor, ci tendința de a căuta validare într-un număr foarte mare de persoane.

„Avem nevoie de validarea celor din jur, dar persoanele care merită câteva, două, trei persoane. Nu este natural să cerem părerea a 100 sau 1.000 de persoane, cum suntem acum obișnuiți să primim like-uri.”

Munca făcută cu pasiune și starea de flow

Un alt element important este relația cu propria activitate profesională.

„Este foarte important să muncești cu pasiune, să intri în starea aceea de flow în care uiți de noțiunea timpului, în care poți să fii prezent acum și aici și să nu îți dai seama că, de fapt, lucrezi.”

Potrivit acesteia, diferența dintre epuizare și împlinire este adesea dată de sensul pe care îl găsim în ceea ce facem.

„Este acea muncă care te încarcă, nu te epuizează de resurse.”

Optimismul poate fi învățat

La finalul listei sale se află optimismul, despre care spune că nu este doar o trăsătură cu care ne naștem, ci și o abilitate care poate fi cultivată.

„Apoi, optimismul, așa cum am vorbit mai devreme. Toate, toate corelate. Unele sunt din natură, unele vin din interiorul nostru, însă ne pot activa acea putere în noi care să ne ajute să ne bucurăm de acest dar pe care l-am primit, un dar prețios care este viața.”

Pentru Diana Palotaș, longevitatea nu este rezultatul unui singur obicei sau al unei singure alegeri alimentare, ci al unui ansamblu de decizii mici, repetate zi de zi, care contribuie la sănătatea creierului și la calitatea vieții pe termen lung.