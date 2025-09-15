VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Spaniolul Agustin Montero crede că multe dintre tradițiile românești seamănă cu cele spaniole: „Și noi tăiem porcul înainte de Crăciun și facem toate preparatele ca și românii. Doar că aici carnea nu se afumă”

Agustin Montero, un spaniol originar din Castilla-La Mancha îți poate povesti despre România mai multe decât știu majoritatea românilor. Agustin a descoperit țara noastră, tradițiile locale, limba, bucătăria românească, pentru a-și găsi apoi și o soție româncă. Nu în România, ci într-o biserică ortodoxă din Spania. Îi place aproape tot ce înseamnă gastronomie românească și crede că multe tradiții sunt comune. „Îmi amintesc de copilărie, când creșteam porc acasă și pregăteam tot ce se pregătește și în România, înainte de Crăciun”.

