VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Românii din Alicante sărbătoresc împreună, cu mâncare românească, și zile de naștere și sărbători ale comunității/ Claudia și Nicolae Boniș (Asociația Zestrea României): „Avem un grup de WhatsApp unde fiecare anunță ce gătește”

În Alicante, ca pretutindeni în diasporă, comunitatea românească s-a reunit în cadrul unei Asociații, Zestrea României, pentru a rămâne aproape de tradițiile și limba de acasă, dar mai ales pentru a fi împreună cu ai lor. Înființată în 2016, asociația atrage mai mult sau mai puțin săptămânal oamenii la diverse activități, culturale, ansambluri de dans popular, sărbători naționale, dar și pentru momente și sărbători personale într-un spirit mai mult de familie decât de organizație. Nicolae și Claudia Boniș conduc asociația și organizează evenimentele.

De multe ori, reuniunile au loc la sfârșit de săptămână, când programul de muncă le permite membrilor să se adune. Fie că este vorba despre o zi de naștere, o sărbătoare religioasă sau un eveniment al comunității, mesele sunt întotdeauna bogate în preparate tradiționale. Membrii asociației se organizează din timp, fiecare aducând câte ceva: de la sarmale, salată de vinete sau chiftele, până la prăjituri de casă și cozonaci. Astfel, fiecare întâlnire devine o masă comună, încărcată de gusturi autentice românești.

Pe lângă partea gastronomică, evenimentele includ adesea și repetiții sau momente artistice. Asociația are grupuri de dansuri pentru copii și adulți, cu repertoriu inspirat din toate regiunile României. Aceste activități dau un plus de culoare și autenticitate fiecărei sărbători, iar spaniolii care participă ca invitați descoperă astfel o parte importantă din cultura românească.

De-a lungul anilor, „Zestrea României” a organizat evenimente mai ample și cu ocazia marilor sărbători – Paște, Crăciun sau Ziua Națională –, atrăgând atât români, cât și localnici curioși să guste din bucătăria și tradițiile românești. Prin aceste inițiative, asociația devine nu doar un spațiu al reuniunilor familiale, ci și un ambasador al României în Spania.

Citește interviul complet cu Claudia și Nicolae Boniș, reprezentanții Asociației Zestrea României

– Suntem în Alicante, discutăm cu reprezentanții Asociației românilor de aici. Cum se numește asociația?

Sunt președintele Asociației Zestrea României din Alicante. Asociația a fost înființată în 2016, iar inaugurarea a avut loc în luna noiembrie. Scopul nostru este să arătăm Spaniei partea frumoasă a României, nu doar stereotipurile care circulau la început.

– Când am ajuns la sediul asociației, am văzut că organizați o întâlnire pentru a sărbători ziua de naștere a unei membre. Aveți des astfel de evenimente?

Da, în general ne întâlnim în special la sfârșit de săptămână sau de sărbători, pentru că majoritatea oamenilor muncesc. Organizăm repetiții pentru grupul de dansuri, atât pentru copii, cât și pentru adulți, încercând să acoperim dansuri din toate regiunile României.

– Cum se desfășoară aceste întâlniri? Fiecare aduce ceva de acasă?

Depinde. Dacă cineva își sărbătorește ziua, aduce mâncare, dar de multe ori pregătim noi o surpriză. Avem un grup de WhatsApp unde fiecare anunță ce gătește: unii fac sarmale, alții chiftele, salată de vinete, prăjituri sau cozonaci. Practic, fiecare contribuie cu ceva.

– Ce alte evenimente organizați?

De sărbători mari, cum ar fi Paștele, Crăciunul sau Ziua Națională, organizăm manifestări mai ample. De exemplu, anul trecut am sărbătorit în localitatea Alfaz del Pi, unde primăria ne-a pus la dispoziție o sală mare și scena. Noi am pregătit partea gastronomică și programele artistice. Intrarea a fost liberă, iar la eveniment au participat și spanioli, interesați să cunoască tradițiile românești.

– Spaniolii din zonă se implică și ei în activități?

Da, de exemplu Agustín Montero, căsătorit cu o româncă din Bistrița, vorbește excelent limba română și administrează mai multe grupuri de Facebook dedicate României. El promovează constant cultura și tradițiile noastre și este un adevărat ambasador al României aici.

– Am observat că restaurantele românilor din Alicante sunt mixte, cu meniuri atât românești, cât și spaniole. De ce?

Pentru că, în timpul săptămânii, un restaurant nu ar putea supraviețui doar cu meniuri românești. Majoritatea românilor ies la masă mai ales în weekend, așa că, pentru a rezista, restaurantele includ și preparate spaniole.

– Tinerii născuți sau crescuți aici continuă să mănânce românește?

Depinde de familie. Unii păstrează tradițiile culinare, alții s-au adaptat la stilul spaniol. Totuși, ciorba, sarmalele și alte preparate românești rămân în continuare prezente în multe case. Chiar și ingrediente precum leușteanul se găsesc pe piață, cultivate de românii din zonă.

– Cum sunt organizate evenimentele personale, precum nunțile sau botezurile?

Unii aleg restaurante românești care oferă meniuri tradiționale, cu aperitive, sarmale și friptură, pregătite ca în țară. Alții preferă variante mai mixte, cu influențe spaniole. Totul depinde de preferințele familiei.

