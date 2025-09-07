VIDEO | De la Sarmale la Tapas | La 18 ani are deja 2 ani de școală de bucătari/ În total va face 6 ani de studiu și practică, dar deja lucrează în bucătaria unui restaurant bine cotat/ Ariana Jessica Camarasan: „Eu m-am născut în Spania, am crescut aici. Părinții mei sunt din România. Gătesc paella la restaurant, dar acasă mâncăm românește. De mică mi-a plăcut să stau în bucătărie”

Are 18 ani și de la 16 studiază bucătăria la o școală de lângă Alicante . Ariana Camarasan s-a născut și a crescut în Spania, dar vorbește perfect românește și a învățat în bucătăria de acasă să gătească și preparate românești. „De mică mi-a plăcut să stau în bucătărie. Sunt pasionată”, povestește cu o căldură în voce pe care puțini tineri de vârsta ei o au. Se vede că-i place ce face și ce învață. Și dacă a împărtășit pentru urmăritorii G4Food rețeta ei de paella, în egală măsură e pregătită să-i facă și niște sarmale lui Antonio, proprietarul restaurantului unde românca este deja sous-chef.

Ariana Jessica Camarasan, deși născută și crescută în Spania, are rădăcini românești — tatăl din Alba Iulia, mama din Mediaș . „O singură dată am fost în România”, mărturisește ea. Drumul ei spre bucătărie trece prin școală de bucătari din apropierea orașuui Alicante. Aici studiază deja de doi ani, de la vârsta de 16 ani, urmând un program riguros care cuprinde atât teorie, cât și practică. Programul de studiu durează șase ani, dar deja Ariana lucrează în bucătăria unui restaurant faimos în zonă, unde deține rolul de sous-chef.

Românca se ocupă aici de pregătirea ingredientelor pentru paella, fideuá, preparatele din pește și fructe de mare — într-un meniu ce se schimbă săptămânal, bazat pe produse extrem de proaspete. Antonio, preferă ingredientele proaspete, de top, iar Ariana își asumă responsabilitatea de a le pregăti pentru servire.

Rețeta de paella a Arianei

În două vorbe Ariana descrie cât de simplu e să prepari o paella: usturoi călit, fructe de mare pentru a infuza gustul în orez, șofran, și o fierbere lentă pe foc mic.

La școală și la muncă gătește preparate spaniole, acasă mănâncă românește

În ciuda faptului că profesia o trimite spre bucătăria spaniolă, gusturile de acasă rămân: „Acasă gătim mai mult românește”, spune Ariana, gata să le aducă și colegilor de la muncă mici reinterpretăr: „salata de boeuf cu castraveți murați e mai bună ca asta de aici”. Și promite că îi va găti sarmale șefului ei Antonio.

O dovadă în plus că gastronomia este locul perfect unde tradițiile se întâlnesc, iar inovația e la ea acasă.

Citește mai jos interviul complet:

Ariana: Am 18 ani. M-am născut aici, în Spania. Părinții mei sunt din România, amândoi, dar eu am crescut aici, m-am născut aici, am avut totul aici. Am fost în România o singură dată în viața mea, cam atâta.