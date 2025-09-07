VIDEO | De la Sarmale la Tapas | La 18 ani are deja 2 ani de școală de bucătari/ În total va face 6 ani de studiu și practică, dar deja lucrează în bucătaria unui restaurant bine cotat/ Ariana Jessica Camarasan: „Eu m-am născut în Spania, am crescut aici. Părinții mei sunt din România. Gătesc paella la restaurant, dar acasă mâncăm românește. De mică mi-a plăcut să stau în bucătărie”

Ariana Jessica Camarasan, deși născută și crescută în Spania, are rădăcini românești — tatăl din Alba Iulia, mama din Mediaș . „O singură dată am fost în România”, mărturisește ea. Drumul ei spre bucătărie trece prin școală de bucătari din apropierea orașuui Alicante. Aici studiază deja de doi ani, de la vârsta de 16 ani, urmând un program riguros care cuprinde atât teorie, cât și practică. Programul de studiu durează șase ani, dar deja Ariana lucrează în bucătăria unui restaurant faimos în zonă, unde deține rolul de sous-chef.
Românca se ocupă aici de pregătirea ingredientelor pentru paella, fideuá, preparatele din pește și fructe de mare — într-un meniu ce se schimbă săptămânal, bazat pe produse extrem de proaspete. Antonio, preferă ingredientele proaspete, de top, iar Ariana își asumă responsabilitatea de a le pregăti pentru servire.
Rețeta de paella a Arianei
În două vorbe Ariana descrie cât de simplu e să prepari o paella: usturoi călit, fructe de mare pentru a infuza gustul în orez, șofran, și o fierbere lentă pe foc mic.
La școală și la muncă gătește preparate spaniole, acasă mănâncă românește
În ciuda faptului că profesia o trimite spre bucătăria spaniolă, gusturile de acasă rămân: „Acasă gătim mai mult românește”, spune Ariana, gata să le aducă și colegilor de la muncă mici reinterpretăr: „salata de boeuf cu castraveți murați e mai bună ca asta de aici”. Și promite că îi va găti sarmale șefului ei Antonio.
O dovadă în plus că gastronomia este locul perfect unde tradițiile se întâlnesc, iar inovația e la ea acasă.
Citește mai jos interviul complet:
Ioana Costescu: Înveți bucătărie?
Ariana: Da. Mai am un an ca să termin școala.
IC: Văd că vorbești bine românește.
Ariana: Chiar da.
IC: De unde ești? Din… de unde sunteți voi, din România?
Ariana: Tata e de la Alba Iulia și mama de la Mediaș, ardeleni.
IC: Hai să vorbim puțin despre școala de bucătărie pe care o faci.
Ariana: Eu învăț la un institut, Canastel, este aici, la noi în sat (lângă Alicante -n.r.). Am început acum 2 ani să fac cursul acesta. Am început acuma în martie, noi la bucătăria noastră studiem și teorie, facem și practică de două ori pe săptămână.
IC: Câți ani sunt?
Ariana: În total sunt 6 ani de bucătărie, dar la 3 ani deja poți să te „formalizezi” și să lucrezi în bucătărie.
IC: Lucrezi în bucătărie?
Ariana: Da.
IC: Și aici, în restaurantul lui Antonio, tu practic ce faci?
Ariana: Eu… îi pregătesc, să lăsăm totul pregătit pentru ora de servire, să scoatem numai la servit. Facem paella, fideuá (n.r. o specialitate spaniolă asemănătoare cu paella, dar făcută cu tăiței), pește, marisco (fructe de mare – n.r.)… tot ce e în carta (n.r. meniu). La noi în fiecare săptămână, aici, se schimbă meniul. Noi lucrăm cu multe produse foarte proaspete. Antonio bagă în fiecare săptămână 3.000 de euro în pește, în fructe de mare și mai așa. Nu folosim prea multe conserve, pentru că noi ne focalizăm pe bucătăria cu marisco.
IC: Bucătăria de fructe de mare. Știi să faci paella?
Ariana: Da.
IC: Povestește-ne și nouă în două vorbe, cum faci o paella?
Ariana: Păi, depinde câte persoane vrei…
IC: Nu trebuie să pui cantitățile exacte, doar să povestești cum o faci.
Ariana: Da, de fructe de mare vreți să vă dau un exemplu? Păi, prima dată călim usturoiul. După ce călim usturoiul, băgăm fructele de mare ca să lăsăm gustul pentru orez. După aceea, fierbem orezul, punem șofranul, mai lăsăm un pic fructele de mare să fiarbă cu orezul. După ce scade apa, punem focul mic și condimentăm la gust.
IC: Acasă gătiți românește sau spaniol?
Ariana: Acasă gătim mai mult românește, dar când vreau să încerc diferite preparate, mai gătesc și spaniol. Acum la Antonio, vreau să le propun să schimbăm salata de boeuf, să nu mai facem ca aici, că nu e chiar atât de bună, să o facem mai pe gustul nostru, să-i punem și castravețil murați sau…, ăla e gustul OK.
IC: Să-i faci și sarmale lui Antonio, să vadă cum sunt.
Ariana: Da.
Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România
Montaj video: Sergiu Ioana.
Interviul a fost transcris cu Vatis Tech.
