VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Produse românești se găsesc nu doar în magazine cu specific național, ci și în colțul internațional din supermarketurile mari din Castellon ori în magazinele marocanilor/ Alin Petrică (ziarist român, Benicàssim): Dacă pui un castron de icre pe masă, e succes absolut, inclusiv la spanioli

Ioana Costescu 24 noiembrie 0 comentarii
de la sarmale la tapas alin petrica Foto: G4Food
Produse românești se găsesc nu doar în magazine cu specific național, ci și în colțul internațional din supermarketurile mari din Castellon ori în magazinele marocanilor.
„Sunt supermarketuri mari care au câte o bucățică de internațional, unde găsești marocane, găsești românești, găsești mai multe. Nu știu dacă eu am luat de acolo. Da, eu nu am luat niciodată, dar nu știu dacă alții au luat. Majoritatea iau de la români produse românești. Mă refer la mezeluri pe care le apreciază, mă refer la brânză (chiar dacă spaniolii au foarte multe feluri de brânză foarte bună și de calitate), la cârnați și la mici cruzi, în special. La asta mă refer, și la varză murată, că au prins și ei gustul. Spaniolii nu au icre la modul cum le facem noi, dar când le pui într-un bol așa… este un succes absolut la ei, spune Alin Petrică”, ziarist român din Benicàssim.
„Dar mai sunt magazine care s-au adaptat și vând produse românești, în special cele deținute de marocani. Aici sunt și ei o comunitate foarte mare în toată zona și au magazine care vând de toate, inclusiv produse alimentare. S-au prins că românii au un gust aparte și au nevoi aparte. Se găsește borș. Se găsesc mai multe… Se găsesc lucruri pe care și eu, depinde la care-s mai aproape, mă duc să le iau”.

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România

Montaj video: Sergiu Ioana.

Interviul a fost transcris cu Vatis Tech.

