Tom Kopke (Tooleko) și-a apărat titlul pe faimosul deal Cooper’s Hill, învingându-l chiar pe legendarul recordman mondial Chris Anderson. Competiția din acest an a intrat în istorie din cauza unei călduri extreme fără precedent, anunță Agerpres.

Nebunia, adrenalina și tradiția s-au împletit din nou în comitatul Gloucestershire din Regatul Unit, unde mii de spectatori s-au adunat pe o căldură sufocantă pentru a asista la una dintre cele mai bizare și periculoase competiții din lume: alergarea la vale după o roată de cașcaval. Eroul zilei a fost Tom Kopke, un creator de conținut pe YouTube din München, care folosește în online pseudonimul Tooleko. Acesta a reușit performanța de a-și păstra titlul de campion pentru al treilea an consecutiv, informează BBC.

Vloggerul versus Legenda din Cartea Recordurilor

Cursa masculină de coborâre a oferit un spectacol de neuitat. Kopke a reușit să îl devanseze pe favoritul local, Chris Anderson, chiar înainte de linia de sosire. Anderson nu este un concurent oarecare, ci deținătorul oficial al unui record mondial Guinness, având în palmares 23 de victorii obținute între anii 2002 și 2022. Deși se retrăsese din activitate, el a decis să revină în competiție special pentru a-și măsura forțele cu tânărul german, fiind nevoit însă să se mulțumească cu locul al doilea.

„Pe toată durata cursei l-am văzut pe Chris în fața mea și am știut că trebuie să dau totul ca să îl depășesc. Cred că a fost cel mai bun an al meu; am încercat să rămân în picioare cât mai mult timp, am avut o redresare excelentă la mijlocul pantei și apoi am sprintat până la final”, a declarat fericit Tom Kopke, plecat acasă cu trofeul: o roată din celebrul sortiment local Double Gloucester.

Chiar dacă Anderson senior a ratat aurul, familia sa a avut motive de sărbătoare: fiul său, William, și nepotul său, Xander, au triumfat în cursele destinate copiilor (care se desfășoară în sens invers, de la baza dealului spre vârf).

Caniculă istorică în Marea Britanie și un sol dur ca piatra

Ediția din acest an a fost marcată de condiții meteo extreme. Meteorologii britanici au confirmat că această zi de luni (sărbătoare oficială în Regat) a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată în istoria măsurătorilor, termometrele arătând aproape 30 de grade Celsius în localitatea Brockworth.

Maestrul de ceremonii, Jem Wakeman, a recunoscut că a fost cel mai torid eveniment pe care l-a prezentat în carieră. Ploile abundente din primăvară urmate de valul brusc de căldură au uscat solul pantei de 50%, făcând pământul extrem de dur, iar cursa — mult mai riscantă pentru concurenții care s-au prăvălit la vale cu viteze amețitoare. Cașcavalul lansat înaintea lor poate atinge o viteză de până la 112 km/h.

Un festival global cu rădăcini păgâne

În total, organizatorii au pus la bătaie șapte curse, atrăgând temerari din toate colțurile lumii. Printre ceilalți câștigători care au plecat acasă cu câte o roată de brânză s-au numărat Niels (un suporter de fotbal din Țările de Jos), francezul Alix Heugas, un britanic pe nume Jamie din orașul vecin Stroud și Ariel Dempsey, o concurentă din Michigan (SUA) care a bifat o dublă victorie.

Clasificată astăzi drept un sport extrem de mare risc, cursa de pe Cooper’s Hill este organizată în mod neoficial din anul 2010, când competiția formală a fost anulată din considerente stricte de siguranță și sănătate. Totuși, evenimentul refuză să dispară:

Tradiția are o vechime de secole, avându-și cel mai probabil originea într-un festival păgân destinat întâmpinării primăverii.

Prima atestare documentară scrisă despre această cursă datează din 9 iunie 1836, fiind publicată în ziarul Berrow’s Worcester Journal.

Astăzi, competiția rămâne una dintre cele mai faimoase și spectaculoase demonstrații de curaj și nebunie curată din Marea Britanie.