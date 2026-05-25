O meta-analiză amplă realizată de Universitatea din Pennsylvania arată că acizii grași esențiali pot diminua episoadele de violență și furie atât la copii, cât și la adulți. Descoperirea deschide noi perspective în gestionarea tulburărilor de comportament, anunță Mediafax.

O simplă ajustare a dietei sau introducerea unui supliment accesibil ar putea deveni o armă neașteptată împotriva violenței. Un studiu recent, realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania și publicat în prestigioasa revistă științifică Aggression and Violent Behavior, sugerează că acizii grași Omega-3 au capacitatea de a reduce comportamentul agresiv cu până la 28% pe termen scurt.

Un studiu de proporții: 29 de experimente clinice și 4.000 de participanți

Concluziile specialiștilor nu sunt doar o ipoteză, ci rezultatul unei meta-analize extrem de riguroase. Oamenii de știință au trecut în revistă 29 de studii clinice randomizate și controlate, efectuate între anii 1996 și 2024, care au cumulat date de la aproape 4.000 de participanți.

Analiza a scos la iveală detalii extrem de interesante:

Scăderea agresivității a fost observată la toate categoriile de vârstă, de la copii și adolescenți, până la persoane de 50-60 de ani, indiferent de sexul participanților sau de eventualele diagnostice medicale preexistente.

Omega-3 s-a dovedit eficient atât împotriva agresivității reactive (reacții violente, impulsive, apărute ca răspuns la o provocare directă), cât și a agresivității proactive (comportamente violente plănuite din timp).

„Cred că a venit momentul să implementăm suplimentarea cu Omega-3 pentru reducerea agresivității în comunități, în școli și în sistemul judiciar”, a declarat neurocriminologul Adrian Raine, unul dintre autorii principali ai studiului.

Cum influențează uleiul de pește creierul?

Efectul calmant al acestor acizi grași, care se găsesc din abundență în peștele gras (somon, macrou, sardine) sau în capsulele cu ulei de pește, este strâns legat de biologie. Oamenii de știință explică faptul că Omega-3 joacă un rol critic în reducerea inflamației de la nivelul sistemului nervos central și în menținerea integrității membranelor celulare din creier.

De altfel, numeroase cercetări anterioare au demonstrat deja că deficiențele nutriționale severe pot deregla funcționarea corectă a creierului, favorizând apariția comportamentelor antisociale, a impulsivității și a unor tulburări psihice. Pe lângă rolul benefic deja recunoscut în protecția cardiovasculară (reducerea riscului de infarct și accident vascular cerebral), Omega-3 se dovedește acum a fi și un aliat direct al sănătății mintale.

Nu este un leac miraculos, ci un sprijin terapeutic

Deși datele statistice sunt remarcabile, autorii cercetării subliniază că suplimentele de Omega-3 nu trebuie privite ca o „pastilă magică” ce va șterge complet violența din societate. Ele reprezintă, în schimb, un adjuvant valoros, un sprijin suplimentar, ieftin și sigur, care poate maximiza efectele terapiilor psihologice sau ale tratamentelor medicamentoase deja existente.

Având în vedere costurile economice, sociale și psihologice uriașe pe care agresivitatea și violența le impun comunităților noastre, specialiștii consideră că până și o reducere moderată a acestor comportamente reprezintă un câștig uriaș.

Deși suplimentele pe bază de ulei de pește sunt în general sigure, medicii recomandă consultarea unui specialist înainte de introducerea lor în rutina zilnică, în special când este vorba despre copii sau pacienți care urmează alte tratamente cronice.