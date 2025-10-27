VIDEO | De la Sarmale la Tapas (EP. 19) | Gavril Conțiș (Magazinul românesc Mara Market, Alicante): „Smântână sau cârnați se găsesc și în Spania, dar ale noastre sunt mai bune, omul din astea vrea”

Ajunși în Alicante am fost îndrumați către magazinul românesc Mara Market, unde Gavril Conțiș și soția sa au lucrat câțiva ani ca angajați și apoi au decis să preia afacerea de la fostul proprietar. Sunt ardeleni, de pe lângă Cluj, el vorbește chibzuit, molcom, cu drag, despre afacerea lor și oamenii care le trec pragul. Ea se mișcă repede prin tot magazinul, preia clienții, își împinge soțul să povestească despre business. „Vorbește soțul, eu stau la vânzare”, ne spune, dar îi suflă una alta din „off”.

Pe rafturi se aliniază borcane de zacuscă, murături, pungi de mălai, vinuri românești premiate, iar în vitrină așteaptă pofticioșii mezelurile, micii și telemeaua românească. Aici oamenii regăsesc gustul copilăriei la mii de km de casă.

„Am venit în Spania să muncim”, povestește proprietarul magazinului, un român stabilit de doisprezece ani în Alicante, pe Coasta Mediteranei. După ani de muncă în agricultură, Gavril Conțiș și soția au decis să investească într-un mic magazin alimentar, unde au fost angajați amândoi un timp.

Varză, smântână și mici – cele mai cerute

Cele mai căutate produse? „Varza și smântâna, clar. Smântână se găsește și în magazinele de aici, dar nu-i la fel. A noastră îi mai bună”, spune el zâmbind. În topul vânzărilor urmează micii, cârnații și mezelurile afumate, aduse direct din România sau produse în fabrici românești din Spania. „Avem 80% produse aduse de acasă. Spaniolii fac și ei cârnați buni, dar gustul românesc e altceva – e inconfundabil.”

Dincolo de comunitatea românească, magazinul a câștigat și clienți spanioli. „Unii vin din curiozitate, alții pentru că au gustat la grătare cu românii. Le plac micii, mușchiul file și vinurile românești – mai ales cel de Purcari. Spun că sunt diferite.”

Vinuri românești, apreciate în patria tempranillo

Într-o țară renumită pentru Rioja și Ribera del Duero, vinurile românești își fac loc timid, dar sigur. „Purcariul e vedetă. Le spun clienților că a luat medalii de aur la concursuri internaționale, și deja îl caută special pentru cadouri sau mese festive”, povestește comerciantul.

Sărbătorile sunt momentele când se vinde cel mai mult

De Crăciun și Paște, magazinul e cel mai căutat. Românii vin din toate colțurile provinciei pentru cozonac, cârnați, tobă, varză murată și vin fiert. „Atunci vânzările cresc mult, dar trebuie să lucrăm tot anul, nu doar de sărbători”, spune proprietarul. „Oamenii vin nu doar pentru produse, ci și pentru un pic de vorbă românească.”

Gustul care nu se uită

Pentru cei care vând mâncare românească în Spania, afacerea nu e doar comerț, ci și identitate. Un mic magazin, restaurant sau o cofetărie devine un loc de întâlnire pentru „ai noștri” de acolo, oameni plecați de mai mult sau puțin timp din țară, dar care tânjesc după gustul de acasă.

Citește mai jos interviul complet

Reporter: Cum a luat naștere acest magazin? Din câte înțeleg, ați venit în Spania special pentru el, nu-i așa? Ați venit să vă stabiliți definitiv?

Intervievat: Da, exact. Am venit în Spania să muncim și, până la urmă, am rămas aici cu magazinul.

Reporter: Ați preluat magazinul de la fostul proprietar?

Intervievat: Da, exact.

Reporter: Înainte de a avea magazinul, ce alte activități ați avut în Spania?

Intervievat: Am început în Almería, lucrând în solarii, apoi în depozite. De 12 ani suntem aici, mai mult pe zona de agricultură — domeniu în care am lucrat și în România, în zona Clujului.

Reporter: Ce produse sunt cele mai căutate de comunitatea românească de aici?

Intervievat: În primul rând, varza și smântâna — produse care nu se găsesc în magazinele spaniole cu gustul de acasă.

Reporter: De unde aduceți marfa? Aveți un distribuitor local sau importați din România?

Intervievat: Aducem și din România, dar colaborăm și cu depozitele românești de aici, din Spania, în funcție de unde găsim prețuri mai bune.

Reporter: Care sunt produsele românești pe care clienții nu le-ar abandona niciodată?

Intervievat: Micii, cârnații — mai ales cei de porc, vită sau oaie. Se vând foarte bine.

Reporter: În Spania există multe varietăți de cârnați. De ce credeți că ai noștri sunt speciali?

Intervievat: Au alt gust, altă savoare. Chiar dacă și aici se fac cârnați buni, parcă cei din România sunt diferiți. Noi lucrăm cam 80% cu produse aduse din România și doar 20% cu fabrici românești din Spania.

Reporter: Deci există fabrici românești și aici?

Intervievat: Da, sunt români care și-au deschis fabrici aici, dar clienții tot vor produse „de acasă”. Este și o chestiune de percepție — oamenii au încredere mai mare în produsele făcute în România.

Reporter: Intra și clienți spanioli în magazin?

Intervievat: Da, unii din curiozitate, alții pentru că au gustat la grătare cu românii. Cumpără mici, mușchi file, cârnați, dar și vinuri românești — le plac mult.

Reporter: Spaniolii au vinuri renumite, de ce le-ar alege pe ale noastre? Ce soiuri românești apreciază cel mai mult?

Intervievat: Le place vinul de Purcari, are un gust aparte, diferit de vinurile spaniole. A câștigat și medalii de aur la concursuri internaționale.

Reporter: Cum sunt vânzările în perioada sărbătorilor?

Intervievat: Atunci cresc, dar nu e suficient să trăim doar din vânzările de Crăciun sau Paște. Trebuie să vindem constant tot anul.

Reporter: Dacă ar fi să recomandați unui spaniol un produs românesc, care ar fi acela?

Intervievat: În primul rând, o ceafă de porc afumată, un cabanos sau mușchi file — merg perfect cu muștar românesc. Am avut un vecin spaniol care a venit să cumpere carne și acum nu mai mănâncă fără muștar românesc!

Reporter: Așadar, produsele de carne rămân cele mai populare?

Intervievat: Da, clar! Micii, sarmalele, varza murată… toate sunt nelipsite.

Reporter: Vă mulțumim foarte mult!

Intervievat: Cu drag!

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România

Montaj video: Sergiu Ioana.

Interviul a fost transcris cu Vatis Tech.

