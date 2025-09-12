VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Membrii Asociației Zestrea României din Alicante sărbătoresc totul împreună/ Nicolae Boniș (președinte asociație): „Mâncare și băutură mereu avem. Sarmale întotdeauna”

În Alicante, ca pretutindeni în diasporă, comunitatea românească s-a reunit în cadrul unei Asociații, Zestrea României, pentru a rămâne aproape de tradițiile și limba de acasă, dar mai ales pentru a fi împreună cu ai lor. Înființată în 2016, asociația atrage mai mult sau mai puțin săptămânal oamenii la diverse activități, culturale, ansambluri de dans popular, sărbători naționale, dar și pentru momente și sărbători personale într-un spirit mai mult de familie decât de organizație. Nicolae și Claudia Boniș conduc asociația și organizează evenimentele.

Când am ajuns la sediu, se făceau pregătiri pentru aniversarea veteranei de vârstă a asociației. Am aflat că oamenii preferă să își organizeze zilele de naștere și alte evenimente personale, aici, cu colegii și prietenii. „Dacă cineva își sărbătorește ziua, aduce mâncare, dar există și persoane care spun că nu vor să fie sărbătorite și atunci pregătim noi o surpriză”, spune Nicolae Boniș, președintele asociației.

Mâncarea e tradițional românească, sarmalele nu lipsesc niciodată. „Mâncare și băutură avem mereu”, râde Nicoae.

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România

Montaj video: Sergiu Ioana.

Interviul a fost transcris cu Vatis Tech.

Citește și

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Românii din Alicante sărbătoresc împreună, cu mâncare românească, și zile de naștere și sărbători ale comunității/ Claudia și Nicolae Boniș (Asociația Zestrea României): „Avem un grup de WhatsApp unde fiecare anunță ce gătește”

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Aryana Jessyca Camarasan studiază bucătăria și în același timp lucrează ca sous-chef la un local de lângă Alicante/ Antonio Segura (chef-proprietar al restaurantului MOON): „Nu știu multe despre preparatele românești, dar vreau să aflu”

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | La 18 ani are deja 2 ani de școală de bucătari/ În total va face 6 ani de studiu și practică, dar deja lucrează în bucătaria unui restaurant bine cotat/ Aryana Jessyca Camarasan: „Eu m-am născut în Spania, am crescut aici. Părinții mei sunt din România. Gătesc paella la restaurant, dar acasă mâncăm românește. De mică mi-a plăcut să stau în bucătărie”